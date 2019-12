17:19 Uhr

Dillingen will aus einem „Filetstück“ das Beste machen

Was soll mit dem 15000 Quadratmeter großen Areal der einstigen Glasveredelung Dillingen passieren? Die Stadt hat Ideen. Jetzt soll ein professioneller Stadtplaner ins Boot geholt werden. Und auch die Bürger will die Stadt in die Planung einbinden. „Der Stadt geht es dabei nicht um Gewinnmaximierung.“

Das etwa 15000 Quadratmeter große Areal der einstigen Glasveredelung Dillingen bietet ein enormes Entwicklungspotenzial. Der Stadtrat hat Ideen, was dort passieren könnte. Die Bürger sollen mitreden

Von Berthold Veh

In Dillingen schießt in diesen Monaten ein Mega-Projekt nach dem anderen aus dem Boden. Dass die Aufzählung von Oberbürgermeister Frank Kunz deshalb bei seinem Jahresrückblick vom Neubau der Mittelschule bis zum Haus der Wirtschaft reichen würde, war klar. Und so fragten sich am Montagabend die Besucher der Dillinger Ratssitzung, ob der Rathauschef zum Jahresausklang noch etwas Besonderes liefern würde. Kunz hatte in der Tat zwei Projekte im Köcher, die Dillingen in naher und fernerer Zukunft beschäftigen werden.

Das Areal hat eine Fläche von 15.000 Quadratmetern Eines davon ist ein „Filetstück“ in Zentrumsnähe, das optimal genutzt werden soll: Vor einigen Jahren hat das städtische Kommunalunternehmen das Areal der einstigen Glasveredelung Dillingen (GVD) gekauft, die Insolvenz anmelden musste. Auf dieser 15000 Quadratmeter großen Fläche gebe es „ein riesiges Entwicklungspotenzial“, wie Kunz betonte. Der Dillinger Stadtrat habe einige Ideen, was dort entstehen soll: Sozialer Wohnungsbau, Wohnungen für Bürger mit geringem Einkommen, barrierefreie Wohnungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, betreutes Wohnen, Pflege-Angebote, wohnortnahe Kinderbetreuung, Einkaufsangebote für Waren des täglichen Bedarfs, Parken unter der Erde. Der Rathauschef sagte, dass der Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit liege. Möglichst wenig Fläche soll versiegelt werden, deshalb komme nur ein mehrgeschossiges Bauen infrage. Eine Grünanlage als Begegnungsort für Jung und Alt soll ebenfalls geschaffen werden. Ein professioneller Stadtplaner wird eingeschaltet Um auf dem GVD-Areal ein neues Quartier zu entwickeln, brauche es eine Menge Fachwissen und die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, sagte Kunz. Der Stadtrat werde deshalb einen professionellen Stadtplaner ins Boot holen. „Wir wollen die Bürgerschaft einbinden und gemeinsam im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs überlegen, wie man aus diesem Filetstück das Beste herausholt“, informierte der Oberbürgermeister. Der Stadt gehe es dabei nicht um Gewinnmaximierung, sondern um ein städtebauliches Konzept, „das das Maximum für unsere Bürger herausholt“. Die Umsetzung werde einige Jahre in Anspruch nehmen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Beim Dirt-Park geht es schneller Schneller wird es beim geplanten Skate-Platz und dem Dirt-Park, einer Fahrradstrecke, gehen, die beim Donaustadion neben dem Jugendcafé entstehen. Auch hier setze Dillingen auf Bürgerbeteiligung. Die Stadt habe die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die von der Sache eine Ahnung haben und den Dirt-Park und Skate-Platz nutzen werden, in das Projekt eingebunden. In Workshops werde gerade gemeinsam die Planung der Anlage erarbeitet. Nächstes Jahr, so Kunz, soll der Stadtrat dann das Geld für den Bau im Haushalt zur Verfügung stellen – „ein weiterer Baustein in Richtung Familienfreundlichkeit“. Eine der größten Veranstaltungen in der jüngeren Geschichte der Stadt Eingangs hatte der Oberbürgermeister auf das zu Ende gehende Jahr 2019 zurückgeblickt. Der Tag der Bundeswehr am 15. Juni mit mehr als 25000 Besuchern sei eine der größten Veranstaltungen in der jüngeren Geschichte der Stadt gewesen. Die Sanierung der Mittelschul-Turnhalle sei abgeschlossen, der Wiederaufbau des Dillinger Rathauses laufe, ebenso der Neubau der Mittelschule. Am Karolinenweg hat Dillingen in der Rekordbauzeit von lediglich drei Wochen einen neuen Kindergarten errichtet. Und auch für den Klimaschutz tue die Kreisstadt bereits viel, betonte Kunz. Alle städtischen Gebäude würden beispielsweise mit dem grünen Strom der Donau-Stadtwerke versorgt. Kunz dankte den neun Dillinger Stadträten, die bei der Kommunalwahl im März nicht mehr antreten werden, für ihr Engagement. „Gleichzeitig hoffe ich, dass das gute Klima und der Geist des vertrauensvollen Miteinanders auch ab Mai 2020 weiterhin so gelebt werden“, sagte Kunz. Denn dieser respektvolle und konstruktive Umgang sei das Erfolgsrezept Dillingens. Zweiter Bürgermeister Franz Jall, der nicht mehr kandidiert, dankte Kunz. Der Jahresrückblick zeige, „dass Dillingen anzieht und lebendig ist“. Lesen Sie auch:OB Frank Kunz: „Wir können ein Parkhaus nicht einfliegen“ OB-Wahl: Warum Tobias Rief (SPD) in Dillingen antritt Ist das Dillinger Rathaus nur eine „kleine Zwetschge“? Nach Großbrand: So wird das Dillinger Rathaus wieder aufgebaut



