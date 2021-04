Dillingens Landrat sichert Grundversorgung an Wertinger Klinik zu

Dillingens Landrat Leo Schrell bekräftigt sein Vorhaben, den Krankenhausstandort in Wertingen nicht abzuwerten und tritt damit Bedenken entgegen.

Am 25. April 2021 steht in der Stadt Wertingen der Bürgerentscheid zum geplanten Neubau des Ärztehauses an. Landrat Leo Schrell, auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kreiskliniken gGmbH, erläutert in diesem Zusammenhang, dass der entscheidende Aspekt die bestmögliche medizinische Versorgung der Menschen in der Region ist.

Weitere vorrangige Ziele seien der Erhalt aller Arbeitsplätze sowie der kommunalen Trägerschaft beider Krankenhäuser im Landkreis Dillingen. Dazu sei es unabdingbar notwendig, die Strukturen der Krankenhäuser den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Deshalb wurde ein „modernes, zukunftsfähiges Konzept“ für das Krankenhaus Wertingen und für eine optimierte medizinische Versorgung der gesamten Region entwickelt, so Schrell in einer Pressemitteilung.

Was in Wertingen alles geplant ist

Dazu sei vom Aufsichtsrat unter anderem einstimmig beschlossen worden, dass anstelle der Kardiologie eine neue Akutgeriatrie im Krankenhaus eröffnet wird. Zudem sollen laut Schrell eine neue Krankenpflegeschule, ein neues Ärztehaus und ein neues Pflegeheim errichtet werden. Ein „äußerst innovatives und attraktives Gesamtpaket als medizinisches Gesundheitszentrum und ein hervorragendes medizinisches Angebot für die Menschen in der Region“.

Dillingens Landrat wundert sich über die Spekulationen über das Wertinger Haus

Unverzichtbarer Bestandteil des medizinischen Gesundheitszentrums sei das Krankenhaus, das unverändert eine Einrichtung der Grund- und Regelversorgung sein werde. Dies habe er, so Leo Schrell, bereits mehrfach bestätigt und wundere sich deshalb über entsprechende Spekulationen. Leo Schrell dazu weiter: „Bereits am 12. November 2020 habe ich per E-Mail mitgeteilt, dass sich an der Einstufung des Krankenhauses Wertingen nichts ändern wird und dieses weiter als Grundversorgungskrankenhaus erhalten bleibt.“ Diese E-Mail wurde an alle Kreisräte und alle Stadträte Wertingens weitergeleitet. Demnach sollte diese Frage abschließend und positiv für den Status des Krankenhauses Wertingen beantwortet sein.

Da soll sich in Wertingen alles ändern

Wichtige weitere Bausteine des medizinischen Gesamtkonzepts sind neben dem Krankenhaus die geplanten Neubaumaßnahmen. Die Krankenpflegeschule, das Pflegeheim und ebenso das Ärztezentrum ergänzen das Krankenhaus in idealer Weise.

Darüber hinaus könnten neue und bezahlbare Wohnungen für das Pflegepersonal sowohl im geplanten Ärztehaus als auch im größtenteils leer stehenden ehemaligen Bettentrakt des Krankenhauses entstehen und auch die Parkplatzsituation deutlich verbessert werden. (pm)

