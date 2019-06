vor 44 Min.

Dillingens Stadtbusse fahren am Samstag kostenlos

Am Samstag kann man in Dillingen kostenlos mit dem Bus fahren.

Am Samstag finden mit dem Tag der Bundeswehr und dem darauf folgenden Stadtfest gleich zwei Großveranstaltungen in Dillingen statt. Wie Besucher dort hin und von dort wieder nach hause kommen.

Für alle, die am Tag der Bundeswehr das Auto daheim stehen lassen möchten, bietet die Stadt Dillingen zusätzlich zum Bus-Shuttle der Bundeswehr einen Service an: Den gesamten Tag über fahren in der Kernstadt und auch in den sechs Stadtteilen die Stadtbusse. Die Fahrt mit allen drei Linien des Stadtbusses ist an diesem Tag kostenlos.

Die Linien 1 und 2 steuern in der üblichen Reihenfolge die Haltestellen an. Besonderheiten ergeben sich bei der Linie 3. Diese fährt von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr im Stundentakt in dieser Abfolge: Start in Dillingen am Bahnhof, dann in Steinheim die Haltestellen Egaubrücke, Abzweigung Siedlung, Römerstraße und Parkweg. Weiter nach Kicklingen, angefahren werden die Haltestellen Lagerhaus, Schule, Kirche und Ulrichssiedlung. Dann nach Fristingen zu den Haltestellen Mitte, Abzweigung Langenbuchstraße und dann über die beiden Haltestellen Nordfelderhof Ost und West zur Dillinger Donaubrücke und über den Kasernplatz zurück zum Bahnhof. Ab 14.30 Uhr startet die Linie 3 dann in entgegengesetzter Richtung, um die Besucher ohne Wartezeit direkt von der Donaubrücke nach Fristingen, Kicklingen und Steinheim zu fahren.

Die letzten Fahrten des Tages, mit denen noch alle Haltestellen erreicht werden können: Linie 1 – Rosenstraße – 22.15 Uhr. Linie 2 – Bahnhof – 22.46 Uhr. Linie 3 – 22.30 Uhr am Bahnhof und um 22.38 Uhr an der Donaubrücke.

Die Busfahrpläne können auch auf der Internetseite der Stadt Dillingen abgerufen werden: www.dillingen-donau.de (pm)

