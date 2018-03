18:44 Uhr

Dillingens neue Bonuskarte

Am ersten Tag der WIR warb die Dillinger Wirtschaftsvereinigung kräftig für ihre neue Bonuskarte.

Immer mehr Bürger kaufen online. Das spüren auch die Gewerbetreibenden in Dillingen. Die Wirtschaftsvereinigung Dillingen will jetzt mit einer neuen Aktion den lokalen Handel stärken. Zum 1. März hat die Gemeinschaft die Bonuskarte eingeführt. In Halle L wird auf der WIR kräftig die Werbetrommel für die Bonuskarte gerührt.

Die WV verlost dabei laut Pressemitteilung unter allen Besuchern der Dillinger Messe, die sich gleich online registrieren, 200 000 Bonuspunkte und ein Jahr kostenlosen Strom. Das Prinzip der Bonuskarte ist laut Mitteilung der Wirtschaftsvereinigung einfach wie überzeugend: Der Kunde bekommt bei allen teilnehmenden Einzelhändlern und Dienstleistungsbetrieben für jeden Einkauf Punkte auf seiner Karte gutgeschrieben und kann diese Boni bei einem der nächsten Shoppingtouren einlösen. Die ersparten Punkte werden vom Einkaufsbetrag abgezogen. (dz)

