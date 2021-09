Dillingen

vor 48 Min.

Dillingens neuer Stadtpfarrer: „Ich will wieder Pfarrer sein“

„Die Seelsorge ist meins“, sagt der neue Stadtpfarrer und Leiter der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, Harald Heinrich. Im Pfarrhof in der Dillinger Königstraße hat sich der 54-Jährige bereits gut eingelebt.

Plus Harald Heinrich freut sich auf seine Einführung als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Dillingen. Mit dem Verlust des Postens des Generalvikars fällt auch eine Last von ihm ab. Wie er Menschen für den Glauben begeistern will.

Bischof Bertram Meier hat Sie als Generalvikar abberufen und zum Leiter der Pfarreiengemeinschaft Dillingen gemacht. Ist das ein Karriereknick?

