04:50 Uhr

Dillinger Eiszeit

Bei frühsommerlichen Temperaturen floriert das Geschäft in den Eisdielen der Kreisstadt. Manche Kunden suchen allerdings am falschen Ort. Und ein Betreiber hofft auf einen Neubeginn.

Von Berthold Veh

Manche sprechen vornehm von frühsommerlichen Temperaturen, andere bereits von einer Bullenhitze. Klar, dass an diesen Junitagen, an denen die Sonne ungehindert auf den Planeten brennt, die Lust auf ein erfrischendes Eis steigt. In Dillingen suchen einige Kunden allerdings an einer falschen Stelle – auf dem Bayerisch-Hof-Platz. Denn dort haben Alessandro und Andrea Tosato vom Eiscafé Veneto im vergangenen Jahr noch Sonnenanbeter bewirtet. Jetzt ist die Eisdiele aus wirtschaftlichen Gründen aber in die Sellmaier-Passage in der Königstraße umgezogen. „Ja, manche Gäste haben uns noch drüben am alten Platz gesucht“, sagt Alessandro Tosato. Die beiden Standorte seien auch zwei verschiedene Welten. Jeder Platz habe Vor- und Nachteile.

Deswegen sei für ihn, wie der Eisdielenbetreiber betont, auch eines entscheidend: „Das Eis muss schmecken.“ Tosato steht jeden Tag um 6 Uhr auf, gegen 7 Uhr macht er sich ans Werk. In diesem Jahr hat er die neuen Sorten Schwarzer Sesam und Red Velvet kreiert. „Damit es ihm nicht langweilig wird“, sagt seine Frau Andrea. Vom Wetter her sei die noch junge Saison bisher optimal gelaufen. Mehr könne man nicht verlangen, sagt Alessandro Tosato, der aus einem Ort in der Nähe von Verona stammt.

Einige Eisliebhaber hegten zuletzt auch die Vermutung, dass das Eiscafé Ciprian in der Rosenstraße geschlossen haben könnte. Das stimmt aber nicht, denn die Baustelle betrifft nur die St.-Wolfgangskapelle, die saniert werden muss. Eisdielenchef Dino Piovesan sagt: „Die Sanierung der Kapelle ist für uns kein Problem.“ Er freut sich, dass das Wetter zuletzt gut mitgespielt habe. Und eine neue Eissorte haben Dino und Daniela Piovesan ebenfalls im Angebot – Schokolade mit Orangenmarmelade und Orangenschale.

Erfrischend ist auch das neue Seepferdchen-Eis, das es wenige Schritte weiter im Venezia gibt. Seit 23 Jahren kümmert sich dort Antonella Lombardi um Gäste. Und dieses Mal unterstützen sie und ihr Mann Sebastiano Maugeri mit dem leckeren Seepferdchen-Eis eine Aktion der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Ziel ist es, dass Kinder das Schwimmen lernen. Fünf Cent pro Kugel gehen deshalb an die DLRG.

Während in den Eisdielen in Dillingen und anderen Landkreis-Kommunen in diesen Tagen Hochbetrieb herrscht, ist die berufliche Zukunft des einstigen Eisdielenbetreibers Erminio Pennacchia noch ungewiss. Sein Café Segafredo in der Königstraße wurde vor einem Jahr beim Brand des Dillinger Rathauses zerstört. Und Pennacchia, der neben der Scala in Dillingen den Laden Erminio Toys – dort gibt es Modelleisenbahnen und Blechspielzeug aller Art – eröffnet hat, weiß immer noch nicht, wie es weitergehen wird. „Es hat sich noch nichts getan“, ließ der frühere Segafredochef auf Anfrage unserer Zeitung wissen.

Vor dem Jahr 2020 werde das Eiscafé nicht im dann wiederaufgebauten Rathaus eröffnen können. Deshalb hat sich Pennacchia auf die Suche nach einer Zwischenlösung gemacht. Allerdings habe er noch nichts Konkretes in der Hand. Für ihn ergebe sich das Problem, dass auch die Verwirklichung einer Zwischenlösung viel Geld kosten würde, sagt Pennacchia. Seine Entscheidung sei davon abhängig, wie schnell der Wiederaufbau des Dillinger Rathauses voranschreitet.

