vor 37 Min.

Dillinger Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die Feuerwehr musste am Montagabend in Dillingen ausrücken. Unser Archivfoto stammt von einem Einsatz der Lauinger Feuerwehr im Februar 2018.

Ein Auto hatte auf dem Parkplatz an der Benediktinergasse in Dillingen Feuer gefangen. Als die Wehr eintraf, brannte der Wagen lichterloh.

Die Feuerwehr musste am Montagabend in Dillingen ausrücken. Ein Spaziergänger hatte gegen 21.20 Uhr bemerkt, dass ein Ford Transit, der am nördlichen Ende des Parkplatzes an der Benediktinergasse geparkt war, im Bereich des Motorraums brannte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer laut Polizeibericht auf den kompletten Frontbereich übergegriffen. 18 Einsatzkräften der Dillinger Feuerwehr löschten die Flammen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Warum der Wagen Feuer gefangen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat weitere Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)

Lesen Sie auch: Auto brennt in Lauingen aus

Auto brennt auf der B492 aus

Themen Folgen