Dillinger Frühling: Das ist geboten

Das Volksfest Dillinger Frühling verspricht fünf Tage gute Laune. Vier Top-Showbands spielen auf. Und im Vergnügungspark steht auch das Riesenrad Caesars Wheel.

Nur noch wenige Tage sind es, bis der „Dillinger Frühling 2019“ startet. Vom 17. bis 21. Mai lädt die Stadt Dillingen zu ihrem großen Volksfest auf den Festplatz Donaupark ein. Das Riesenrad „Caesars Wheel“ mit seiner fantastischen Beleuchtung, der rasante „Real Shake“, der 42 Meter hohe „Freak“, der „T-Rex-Tower“, Südsee-Flair mit „Big Bamboo“, Familienspaß mit dem „Racing Coaster“ – das sind laut Mitteilung der Stadt nur einige der vielen Highlights beim Dillinger Frühling.

Neben dem Vergnügungspark mit mehr als 30 Schaustellerbetrieben erwartet die Besucher laut Pressemitteilung ein vielfältiges Rahmenprogramm. Vier Showbands, darunter auch die Würzbuam, und regionale Musikkapellen werden – bei freiem Eintritt – für Stimmung sorgen.

Los geht es am Freitag, 17. Mai, um 18.30 Uhr mit einem großen Festzug der Vereine vom Rathaus zum Festplatz. Gegen 19 Uhr wird Oberbürgermeister Frank Kunz zum Bieranstich schreiten, bevor es mit „The Mercuries“ aus dem Allgäu Pop- und Rockmusik vom Feinsten gibt. Mit ihrer Bühnen-, Licht- und Liveshow werden dann die „Störzelbacher – one & six“ am Samstagabend das Publikum begeistern. Festzelt und Vergnügungspark haben am Samstag bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Preisschafkopfen und eine besondere Aktion

Am Sonntag, 20. Mai, bildet das traditionelle Preisschafkopfen (Meldebeginn: 9 Uhr) den Auftakt (1. Preis: 300 Euro). Am Rand des Festplatzes lockt der Trödelmarkt bis 16 Uhr Schnäppchenjäger an. Für musikalischen Schwung sorgen in diesem Jahr ab 13 Uhr die Steinheimer Musikanten und ab 19 Uhr die Stadtkapelle Dillingen. Auch 2019 gibt’s eine besondere Aktion: Den ganzen Abend lang werden am Sonntag ab 18 Uhr Grillhähnchen und die Maß Bier zu günstigeren Preisen angeboten. Eine Gaudi war immer wieder das Wettsägen ab 20 Uhr, bei dem alle Vereine – aber auch Firmenteams – aus der Region mitmachen können.

Insbesondere Senioren und Mitbürger mit Behinderung dürfen sich am Montag ab 13 Uhr auf einen geselligen Nachmittag mit Livemusik von Günther & Josef freuen. Weiterer musikalischer Höhepunkt am Montagabend: Die Profiband „Würzbuam“ tritt ab 19.30 Uhr im Festzelt auf. Was sie können, haben die fünf jungen Herren schon beim Münchner Oktoberfest und dem Cannstatter Wasen bewiesen.

Zum Abschluss geht’s am Dienstag noch mal richtig rund: Halbe Fahrpreise und Sonderangebote locken beim Kinder- und Familiennachmittag im Vergnügungspark von 14 bis 20 Uhr. Mit den Vollblutmusikern von „Brenztal Power“ startet dann um 18.30 Uhr das Finale des „Dillinger Frühlings“, bevor um etwa 22.30 Uhr ein brillantes Hochfeuerwerk den Dillinger Nachthimmel verzaubern wird. (pm)

Weitere Informationen gibt es im Netz unter dillingen-donau.de

