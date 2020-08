00:31 Uhr

Dillinger Kinderspielstadt ist dieses Mal eine „Mask-Town“

Sowohl die Bewohner als auch die Betreuer tragen konsequent Masken. Junior-Oberbürgermeister ist Dominik Langer

„Mask-Town“ – so lautet der Name, den die Buben und Mädchen der Dillinger Kinderspielstadt in dieser Woche ihrer Stadt gegeben haben. Der gewählte Junior-Oberbürgermeister, Dominik Langer, berichtete seinem Amtskollegen Frank Kunz beim Besuch im Donaustadion von den Erfahrungen in der Corona-Zeit.

Das Konzept für die beliebte „KSS“ musste in diesem Jahr von Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch und dem Team um Réka Kovács komplett neu erarbeitet werden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um auch unter den geltenden Bestimmungen eine Veranstaltung zu organisieren, die den Kindern viel Freude bereitet – bei der aber an erster Stelle immer die Sicherheit steht. Dies war für die Stadt und den Sponsor „Image Plus“ die wichtigste Voraussetzung.

So tragen auf dem Gelände von „Mask-Town“ sowohl die Bewohner als auch die Betreuer konsequent ihre Masken und achten auf den Abstand. Der guten Stimmung schadet das überhaupt nicht: Die Kinder haben viel Spaß und genießen die erste Ferienwoche mit einem abwechslungsreichen Angebot, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Stadtjugendpfleger Grätsch ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und freut sich darauf, in der ersten August-Woche die zweite Gruppe begrüßen zu können. „Auch die Rückmeldungen, die wir von den Eltern erhalten, sind durchweg positiv“, so der Diplom-Sozialpädagoge. „Alle sind dankbar und froh, dass es nach den vielen Wochen der Corona-Einschränkungen nun mit der Kinderspielstadt wieder ein Stück Normalität gibt.“ Übrigens: Über diese Veranstaltung hinaus bietet die Stadt Dillingen wie in jedem Jahr eine professionelle Schulkinderbetreuung in den Ferienwochen an. (pm)

