Dillinger Nacht 2019: Alle Infos zu Termin und Programm

Die Dillinger Einkaufsnacht ist seit vielen Jahren eine Institution in der Donau-Stadt. Hier gibt es alle Infos zu Programm und Termin 2019.

Einkaufen, Genießen, Freunde treffen - und das bis eine Stunde vor Mitternacht. Die Dillinger Einkaufsnacht ist seit vielen Jahren eine feste Institution in der Innenstadt. Die Veranstaltung, die meistens am letzten Freitag im September stattfindet, lockt jährlich Tausende Besucher an. Das Event wird von der Werbegemeinbschaft, der Wirtschaftsvereinigung und der Stadt Dillingen organisiert - unterstützt vom Verein Image Plus.

Termin: An welchem Datum findet die Dillinger Nacht 2019 statt?

Die Dillinger Nacht findet in diesem Jahr am 27. September statt - von 18.00 bis 23.00 Uhr. Einige Fachgeschäfte haben sogar bis Mitternacht geöffnet.

Dillinger Nacht: Welches Programm wird geboten?

Innerhalb kürzester Zeit füllen sich die Königstraße und die Kapuzinerstraße, und bunte Lichtelemente sorgen für ein einmaliges Flair. Zahlreiche Bands und verschiedene Bars laden zum Verweilen ein. Die vielen Fachgeschäfte, die zum Teil bis 24 Uhr geöffnet haben, bieten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an.

Einzelheiten des Programms sind bislang noch nicht veröffentlicht worden, aber vielleicht hilft ja ein kleiner Rückblick auf 2018 zur freudigen Einstimmung?

Die Dillinger Nacht hatte letztes Jahr ein ausgesprochen italienisches Flair. An allen Ecken gab es Musik. The Prisoners spielten am Beginn der Kapuzinerstraße, ein paar Meter weiter trommelte die Gruppe Pimento, was das Zeug hält. Und auf dem Bayerischer-Hof-Platz verzauberte „Perizada“, die mit bürgerlichem Namen Susanne Brucklacher heißt und aus Hausen kommt, und ihre Kindergruppe mit orientalischen Tänzen. Dort sorgte auch das Stefano Messina-Duo aus Donauwörth für Partystimmung.

Die Freunde des Jazz wiederum kamen im Rathaus auf ihre Kosten, denn dort spielten Andy Weiss, Marcello Reinhardt und Wolfgang Düthorn auf. Und Stormy Monday brachte bei der „Traube“ am Ende der Königstraße rockige Stücke wie "Hotel California". Im Festsaal des Dillinger Schlosses ging es etwas gediegener zu: Dort gaben Oberstufenschüler des Bonaventura-Gymnasiums ein Konzert.

Kostet die Dillinger Nacht eigentlich Eintritt?

Nein, kein Eintritt. Man kann sein ganzes Geld nach Herzenslust fürs Shoppen und Genießen ausgeben. (AZ)

