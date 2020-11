11:14 Uhr

Dillinger Polizei findet durch Zufall gestohlene Räder

Die Polizei hat in Dillingen durch Zufall gestohlene Räder entdeckt.

Eigentlich wurden die Dillinger Polizeibeamten zu einem Hausfriedensbruch gerufen. Doch entdeckten die Beamten noch etwas.

Der Polizei war am Dienstag um 18 Uhr eine eingetretene Tür an einem Wohnheim an der Donaustraße gemeldet worden. Vor Ort fanden die Streifenbeamten neben dem Verursacher auch noch zwei Fahrräder.

Eines der Fahrräder stammt aus Sontheim

Eine Überprüfung ergab, dass eines der Fahrräder bereits nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Zum zweiten Fahrrad erklärte der 24 jährige Tatverdächtige, dass er dieses in Sontheim/Bächingen mitgenommen habe. Dabei handelt es sich um eine Mountainbike der Marke Ghost, Modell Twenty Nine Spezial Edition in schwarz.

Der Besitzer des Fahrrades oder Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (pol)

