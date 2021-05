vor 17 Min.

Dillinger Psychiater erklärt: Warum fasziniert uns der Wolf so?

Die Nachricht hat sich in Windeseile verbreitet: Ein Wolf ist am Montag durch Bissingen spaziert.

Plus Nur wenige Themen elektrisieren so sehr wie die Nachricht, dass ein Wolf in Bissingen gesichtet wurde. Doch wieso? Ein Psychotherapeut klärt auf.

Von Jonathan Mayer

„Wundervolle Tiere. Herzlich willkommen.“ „Pass gut auf dich auf, du Hübscher.“ „Braucht kei Sau/Schaf/Haustier.“ „Hurra schreien und dann ist das Geheule groß, wenn der erste Hund auf einem Spaziergang lecker Futter abgibt.“ Das sind nur einige der über 240 Kommentare, die unser Bericht über die Wolfssichtung in Bissingen auf sozialen Netzwerken hervorgerufen hat. Der Wolf, der am Montag seelenruhig über ein Betriebsgelände im Kesseltal spazierte, elektrisiert die Region. Doch wieso eigentlich? Was fasziniert den Menschen so sehr an dem Tier?

