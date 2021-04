Dillinger Soldaten engagieren sich vor Ort

Das Dillinger Informationstechnikbataillon 292 spendet und unterstützt soziale Einrichtungen im Landkreis Dillingen.

Soldaten und zivile Mitarbeiter des Informationstechnikbataillons 292 haben 5315 Euro an verschiedene soziale Einrichtungen in ihren Patengemeinden gespendet.

Stellvertretend übergab Kommandeur Oberstleutnant Markus Krahl 1140 Euro an die Tafel Dillingen. Dieser Betrag wurde von den Angehörigen des Stabszuges und des Bataillonstabs gegeben. Krahl ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich freue mich über die Hilfsbereitschaft meiner Kameraden.“ Kathrin Broda nahm als Vertreterin der Caritas die Spende entgegen: „Wir sind immer sehr dankbar für Spenden“, erklärte sie.

Einrichtungen fehlen die Spenden

In den zurückliegenden Jahren hatten die Angehörigen des Bataillons bei Weihnachtsmärkten in der Region mitgewirkt. Die dort erzielten Überschüsse übergaben sie regelmäßig sozialen Einrichtungen in den Patengemeinden. Auch beim jährlichen Adventskonzert konnten die Zuschauer spenden. In der Weihnachtszeit 2020 durfte dies alles nicht stattfinden. Krahl ist sich sicher: „Den Einrichtungen fehlen die ausbleibenden Spenden.“ Durch die Aktion kann „zumindest ein Teil ausgeglichen werden“. Hinzu kommt, dass durch die Beschränkungen für viele Berufsgruppen finanzielle Härten entstanden sind, „während wir Soldaten einen sicheren Arbeitsplatz haben“.

Auch an die Tafel

Eberhard Wirbka ist Angehöriger des Leitungsteams der Tafel und war bei der Spendenübergabe dabei. Er bedankt sich „ganz herzlich“ für die Spendenbereitschaft der Soldaten und zivilen Mitarbeiter und bestätigt die Worte des Kommandeurs: „Wir können jeden Euro gebrauchen.“ Denn allein in Dillingen werden in der Tafel drei Tonnen Lebensmittel pro Woche umgeschlagen. Weitere Ausgabestellen betreibt die Tafel in Höchstädt, Lauingen und Wertingen.

Caritas Dillingen und Kinderheim Gundelfingen

Zum Bataillon gehören nicht nur der Stab, sondern auch die sechs Kompanien. Deren Angehörige gaben ihre Spenden unter anderem für das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen, den Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas Dillingen, das Wohlfahrtswesen der Stadt Wertingen und verschiedene karitative Zwecke Lauingens. (pm)

