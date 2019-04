11:51 Uhr

Dillinger Wirtschaft: Nicht nur Feste geben Grund zum Feiern

Sylvia Stapfer, Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, ist von den Veranstaltungen und dem Erfolg der Bonuskarte begeistert.

Von Christopher Pilz

Wieder einmal „sensationell“ besucht, wie es Sylvia Stapfer – Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung – ausdrückte, war die WV-Mitgliederversammlung im Dillinger Hof. Gut gelaunt strömten die WV- und WG-Vorstände und deren Mitglieder in den Sitzungsraum, sodass sogar Stuhlmangel herrschte.

WV Dillingen: Michaela Seiler ist neues Mitglied

Sylvia Stapfer erinnerte in ihrem Rückblick an Schwarz-Weiß-Ball und die Dillinger Nacht. Beide waren ein riesiger Erfolg mit ausverkauftem Haus und großem Besucheransturm. Auch das Lampionfest war sehr gut besucht und Sylvia Stapfer entgegnete Gerüchten, dass es ja am Lampionfest „so oft regne“ energisch. In den vergangenen sieben Jahren hätte es nie geregnet. Als neuestes Mitglied in der WV wurde Michaela Seiler mit ihrem neuen Geschäft für französische und italienische Mode „Modus“ herzlich willkommen geheißen.

Es folgten die durchweg positiven Kassenberichte von WV und WG mit beiderseits ordentlichen Überschüssen im Jahr 2018, sowie die einstimmige Entlastung der Schatzmeister und des Vorstands. Der nächste Punkt der Tagesordnung waren die Neuwahlen des Vorstands von WV und WG.

Vorsitzende Sylvia Stapfer schlug als Wahlausschuss Oberbürgermeister Frank Kunz vor, der als Wahlhelfer Jan Koenen und Alexander Jall bestimmte. Diese mussten allerdings nicht mit eingreifen, führte der Oberbürgermeister Dillingens doch mit viel Routine durch die für WG und WV jeweils einstimmige Abstimmung mit folgenden Ergebnissen:

Wirtschaftsvereinigung: Vorsitzende Sylvia Stapfer, Stellvertreter Josef Albert Schmid, Kassenwart Fabian Wittke und Schriftführer Holger Drösemeier. Werbegemeinschaft: Vorsitzende: Caroline Feldengut-Kain, Stellvertreter Markus Grimminger, Schriftführer: Armin Feistle, Kassenwart Benjamin Holzinger.

Bonus-Programm: Zwei Millionen DLG-Punkte im ersten Jahr

Sylvia Stapfer betonte nach den Wahlen, wie erfolgreich und „sensationell“ das Bonuspunkte-Programm in Dillingen angenommen werde und verkündete eine stolze Summe von über zwei Millionen gesammelten DLG-Punkten im ersten Jahr.

Im Anschluss folgte ein Vortrag von Michael Hamdorf von der Firma ReBoS zum Thema Bonuskarte Dillingen mit Aktionen und Aktuellem. Freudig verkündete er, dass bereits 1304 Personen die Bonuskarte nutzen und zeigte Möglichkeiten auf, noch mehr Menschen dafür zu begeistern. Direkt im Anschluss kam auch WV-Geschäftsführer Karl Aumiller zu Wort und stellte die neue Osteraktion zwischen dem 15. und 20. April vor, bei der jeder bei einem Einkauf bei teilnehmenden Händlern die Chance auf 50000 DLG-Punkte hat.

Zuletzt stellte OB Frank Kunz aktuelle Nachrichten und Fakten über den Wirtschaftsstandort Dillingen vor. Unter anderem über die Überbrückungszeit während des einjährigen IHK-Haus der Wirtschaft-Parkhausbaus, wo 320 neue Parkplätze entstehen werden. Geplant sei beispielsweise eine Lösung, die einen Shuttlebus vorsieht, „der vom Festplatz – womöglich auch komplett kostenfrei – im wenige Minuten-Takt die Menschen in die Innenstadt bringen soll“, wie Kunz ausführte.

Außerdem berichtete der Oberbürgermeister vom Stand der Planungen des VR-Gebäude-Umbaus mit Wohnungen und Geschäftsflächen inklusive gemeinsamer Tiefgarage mit 70 Stellplätzen. Ein abschließender Punkt war die Information von Wolfgang Behringer, Werkleiter der Donau-Stadtwerke, der auf Bitte des Oberbürgermeisters über die Sanierung der Wasserleitungen in der Innenstadt sowie über die damit zusammenhängenden beschränkten Zufahrten zwischen der Ziegelstraße und der Kardinal-von-Waldburg-Straße und den Vollsperrungen für die Einbindung der Kreuzungsbereiche in den Oster- und den Pfingstferien berichtete.

Lesen Sie auch:

Themen Folgen