Dillinger erzielt Top-Ergebnis bei einem der größten Fotowettbewerbe der Welt

Plus Manuel Schmidt, Mitglied der VHS Fotogruppe, schafft beim Sony World Photography Award eine kleine Sensation.

Von Wolfgang Elster

Wer es bei einem weltweiten Fotowettbewerb mit rund 165.000 Einsendungen in die „Shortlist“(Auswahlliste) schafft, hat das erreicht, wovon die meisten Wettbewerbsteilnehmer nur träumen können. Die internationale Fachjury des Sony World Photography Award fand das Bild „Street Light“ von Manuel Schmidt, Mitglied bei der VHS Fotogruppe Dillingen, so überzeugend, dass er als einer von elf Teilnehmern für die Endauswahl auf den ersten Platz in der Sparte „Object“ nominiert wurde.

Ein Traum geht in Erfüllung

Der Sony World Photography Award gilt als einer der größten und renommiertesten Fotowettbewerbe der Welt. Klar, dass Schmidt glücklich über das Top-Ergebnis ist. „Es ist ein Traum, ich bin bei 165.000 eingereichten Werken mit ‚Street Light‘ unter den besten rund 150 Bildern des Wettbewerbs gelandet“, freut sich der Dillinger.

Mit diesem Foto „Street Light“ hat der Dillinger Manuel Schmidt einen großartigen Erfolg beim Sony World Photography Award erzielt. In der Sparte Object kam er als einer von elf Teilnehmern in die Endauswahl für den ersten Platz. Bild: Manuel Schmidt

Wenn es die Beschränkungen der Corona-Pandemie nicht gäbe, wären die Finalisten nach London eingeladen worden, wo unter normalen Umständen die Sieger der zehn Themenkategorien bei einer glanzvollen Gala bekannt gegeben worden wären. Dazu ist es aber für Manuel Schmidt leider nicht gekommen. Nach der Absage der Preisverleihung in London veröffentlichen die Veranstalter in diesen Tagen die Kategorie-Gewinner.

Eine internationale Bühne für die Bilder

Für den 1. Platz hat es für Manuel Schmidt leider nicht ganz gereicht, was jedoch seinen großartigen Erfolg auf der internationalen Bühne der Top-Fotografen in keiner Weise schmälert. Für einen Sieg bei einem weltweiten Wettbewerb bedarf es in der finalen Runde eben auch einer ordentlichen Portion Glück.

Sättigung und Farbe leicht verändert

Zu seinem Bild sagt Manuel Schmidt: „Die „Street Lights“ waren coronabedingt mein Hauptprojekt im Jahr 2020. Sie sind Teil einer Idee, alltägliche Dinge durch eine besondere Ästhetik und Bildsprache wirken zu lassen – meist aufgenommen in der Morgen- oder Abenddämmerung.“ Das Bild sei sogar in seiner Heimat in Dillingen entstanden, verrät der 40-Jährige unserer Zeitung. Dabei habe er für den gewünschten Look nur die Sättigung und Farben „leicht verändert“. (mit bv)

Weitere Informationen gibt es im Netz unter worldphoto.org/2021-open-competition-category-winners-shortlist

