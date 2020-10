09:50 Uhr

Dillingerin hatte keinen Führerschein, keine Zulassung und stand unter Drogen

Und die 21-jährige Frau wollte noch illegal Holz absägen. Gegen die Dillingerin laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Durch eine Zeugin ist am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Audi ohne Zulassung in einem Waldstück zwischen der Donau und der Nachtweide in festgestellt worden. Unweit davon befand sich eine Frau, die dort Holz von einem gelagerten Baumstamm sägte.

Unerlaubt Holz im Wald gesägt

Eine Überprüfung ergab, dass eine 21-jährige Dillingerin sich mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug in den Wald begeben hatte, um dort unerlaubt Holz zum Eigengebrauch zu sägen. Eine Erlaubnis hierfür hatte sie jedoch nicht.

Sie musste einen Drogentest machen

Zudem stellten die Beamten fest, dass die 21-Jährige weder über eine Fahrerlaubnis verfügt, noch in der Lage war ein Fahrzeug zu führen, da sie augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. So steht es im Polizeibericht. Ein Drogentest ergab daraufhin die Einnahme von Cannabis. Gegen die 21-Jährige werden nun mehrere Ermittlungsverfahren geführt. (pol)

