Der Campingplatz am Härtsfeldsee bei Dischingen kommt nicht

Plus Die Investoren haben ihre touristischen Pläne für einen Campingplatz am Härtsfeldsee bei Dischingen vorerst auf Eis gelegt. Sie informieren über die Gründe.

Das Projekt Seecamping am Härtsfeldsee bei Dischingen (Landkreis Heidenheim) liegt vorerst auf Eis. Nachdem den Initiatoren der Zugriff auf ein Schlüsselgrundstück zunächst verwehrt geblieben ist, hätten sie sich entschlossen, die Pläne erst einmal ruhen zu lassen, so Ralf Eberhardt, der das Vorhaben zusammen mit seiner Frau, seiner Schwester und seinem Schwager angestoßen hatte. „Wir sind sehr gefrustet, weil da viel Energie reingeflossen ist“, gibt Eberhardt zu.