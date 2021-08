Die Härtsfeldbahn ist jetzt doppelt so lang

Plus Hunderte feiern die Eröffnung der erweiterten Museumsbahnstrecke bis zum Bahnhof Katzenstein. Am Wochenende geht es direkt weiter.

Auf die Premiere haben Eisenbahnfans schon lange hingefiebert. Jetzt wurde auf der Härtsfeldbahn die neue Strecke bis nach Katzenstein offiziell eröffnet. Hunderte Gäste wohnten der Jungfernfahrt bei.