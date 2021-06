Dischingen

Trotz Corona: Tierisch was los bei "Freunde schaffen Freude"

Langweilig wird Inge Grein-Feil und ihrem Mann Siggi Feil auch in Corona-Zeiten nicht. Über 380 Folgen der Youtube-Show „Corona und Boriss“ haben die beiden inzwischen gedreht. Auch viele weitere Projekte stehen in den Startlöchern.

Plus Seit über einem Jahr begleiten Inge Grein-Feil, Vorsitzende der Aktion „Freunde schaffen Freude“, Unsicherheiten. Auch wenn es auf der Bühne der Arche ruhig bleibt, entstehen an anderen Stellen neue Projekte.

Von Tanja Ferrari

Die Ziege, die im Garten von Inge Grein-Feil und ihrem Mann Siggi müde in die Sonne blinzelt, ist ein richtiger Star. Vor wenigen Tagen erst hatte sie einen Gastauftritt in der 379. Folge der Youtube-Show „ Corona und Boriss“. Ihr eigentliches Zuhause hat die afrikanische Blechfigur im Skulpturenpark in Birkenried. Für die Dreharbeiten ist sie aber extra in das rund 30 Kilometer entfernte Dischingen gekommen.

