Diskussion: Georg Schrenk rügt das Abspritzen von Feldrainen

Der FW-Politiker Georg Schrenk löst eine Debatte im Dillinger Stadtrat aus. Es geht um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Stadtrat Georg Schrenk hat am Ende der Dillinger Ratssitzung eine Debatte über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgelöst. Der FW-Politiker lobte zunächst die Bemühungen der Kreisstadt im Natur- und Insektenschutz. Es gebe ein Blühflächenprojekt, bei dem Dillingen Pilotkommune ist, und einen Insektengarten beim Colleg (lesen Sie hier mehr), aber auch Wald und Flur. Und in diesem Bereich hat Schrenk offensichtlich Grund zur Klage.

Feldhasen und Rebhühner sind auf Räume angewiesen

„Weg- und Feldraine dürfen nicht mit Pflanzenschutzmitteln abgespritzt werden“, kritisierte der Jäger. Zudem sollten seinen Worten zufolge Weg- und Feldraine nicht vor Mitte Juni gemäht werden. Feldhasen und Rebhühner beispielsweise seien auf diese Räume angewiesen. Und dann sagte Schrenk auch noch: „Leute, die meinen, dass Spritzen immer noch das Beste sei, sollten vielleicht die Spritze so einstellen, dass sie nur das Feld treffen.“

Dies rief Dietmar Reile (CSU) auf den Plan. Ihm gefiel es nicht, dass Schrenk einen Großteil der Landwirte an den Pranger stelle. Wenn es einen Verstoß gebe, dann müsse das geklärt werden. Das Abschlegeln von Grün an bestimmten Stellen könne auch Gründe haben. Karl Schneider (Umland) forderte Schrenk auf, doch den betreffenden Landwirt anzusprechen, anstatt die Landwirte im Ganzen zu kritisieren. Zudem habe er in diesem Frühjahr noch niemanden gesehen, der einen Feldrain abgemäht hat. Johann Graf (Umland) betonte, dass auch in Fristingen Landwirte an Äckern Blühstreifen angelegt hätten.

Dillingen: Situation in der Natur gemeinsam verbessern

Oberbürgermeister Frank Kunz sagte, dass Dillingen Pilotkommune bei dem Projekt „Der Landkreis blüht auf“ sei. Es gehe darum, die Gesamtsituation in der Natur gemeinsam zu verbessern. Hier, so betonte Kunz, seien auch viele Landwirte sehr bemüht. (bv)

Im Dillinger Colleg-Garten ist ein großes Insekten-Hotel entstanden. Lesen Sie hier mehr dazu.

