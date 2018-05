vor 39 Min.

Diskussion über „soziale Alternative“

Podiumsdiskussion der AfD in Donauwörth

Der Kreisverband der AfD Nordschwaben, veranstaltet am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion. Thema ist „Die soziale Alternative“. Die Veranstaltung findet in Donauwörth im Gasthof zum Deutschmeister, Hochbruckstraße 2, statt. Mit dabei sind: Markus Bayerbach, Spitzenkandidat auf Platz 1 der Schwabenliste und Direktkandidat für Augsburg. Er ist Förderlehrer, seit 33 Jahren im Schuldienst beschäftigt. Zudem ist er Hauptvertrauensmann der schwerbehinderten Menschen im Schulamtsbereich Augsburg. Er hat als erster Stadtrat der AfD in Augsburg bereits Erfahrung in der Kommunalpolitik gesammelt; Ulrich Singer, Direktkandidat für den Wahlkreis Donau-Ries, Listenkandidat auf Platz 3 der Schwabenliste, ist als selbstständiger Rechtsanwalt in Wemding tätig. Er hat seinen Tätigkeitsschwerpunkt unter anderem im Bereich des Betreuungsrechts und engagiert sich für Menschen mit Behinderung und Minderjährige.

Rafael Hauptmann, Direktkandidat für den Wahlkreis Dillingen/Augsburg-Land, Listenkandidat auf Platz 4 der Schwabenliste, hat als Erzieher in einer Außenwohngruppe für Behinderte gearbeitet, mittlerweile ist er als Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten beschäftigt.

Moderiert wird die Diskussion von Daniel Rottmann, Mitglied des Baden-Württembergischen Landtags aus Ulm. Alle Bürger sind willkommen, es wird auch genügend Möglichkeiten geben, den Kandidaten Fragen zu stellen. (pm)