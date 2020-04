Dominikus Ringeisen: Das war der bedeutendste Sohn Finningens

Plus In Finningen ist eine Straße nach Dominikus Ringeisen benannt. Es gibt sogar einen kleinen Platz zu seinen Ehren. Ein Blick in die Geschichte seines Lebens.

Völlig zu Recht wurde dem bedeutendsten Sohn der Gemeinde Finningen, Dominikus Ringeisen, Gründer der Ursberger Einrichtungen, eine Straße und sogar ein kleiner Platz zu seinem Andenken gewidmet. Ringeisen erblickte am 6. Dezember 1835 das Licht der Welt und zwei Tage später, bei seiner Taufe am 8. Dezember, erhielt er denselben Vornamen wie sein Pate: Dominikus Maier. Sein Vater war der Söldner Josef Ringeisen, gebürtig aus Unterbechingen, ansässig in Unterfinningen. Seine Mutter Theresia, geborene Sporer, stammte aus Oberfinningen.

Dominikus Ringeisen: Mit vier Jahren verlor er seine Mutter

Die Familie Ringeisen läßt sich bereits um 1670 in Finningen nachweisen. Schon mit vier Jahren, am Neujahrstag 1840, verlor Dominikus seine Mutter. Sein Vater heiratete bald wieder, aber die Stiefmutter war mit dem kleinen Jungen nicht immer sehr mütterlich. Die fast mutter- und lieblose Jugend legte in ihm vielleicht den Grundstein zur Verbundenheit mit armen und benachteiligten Menschen.

Am 1. März 1842 kam er in die Volksschule. Sein Lehrer Emminger lobte seine vorzüglichen Anlagen. In der zweiten Klasse erhielt er bereits einen Schulpreis. Nach dem Willen des Vaters sollte der einzige Junge ein Bauer werden und den Hof übernehmen. Aber bald sah man, dass sich dazu der Sohn nicht eignete. Er wollte studieren, um dann, wie sein Onkel, Priester zu werden.

Ein vorbildlicher Schüler

Schweren Herzens gab der Vater den fast Vierzehnjährigen im Herbst 1849 in das Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg. Kost und Wohnung bot ihm wahrscheinlich sein Onkel Anton Sporer, der damals Benefiziat bei St. Margaretha war. Ringeisen war ein vorbildlicher Schüler und erhielt für seine schulischen Leistungen auch etliche Preise. In dieser Zeit wechselte die Familie ihren Wohnsitz von Finningen nach Schabringen.

Für den jungen Dominikus begann bald eine Zeit der Kränklichkeiten. Nur wenige Wochen konnte er am Unterricht teilnehmen. Ringeisen war auch Zeit seines Lebens immer wieder von verschiedenen Krankheiten geplagt, wie in einem kleinen Büchlein zur 850. Jahrfeier der Pfarrei Finningen in der Studienbibliothek Dillingen nachzulesen ist. In den langen Monaten der Krankheit reifte in ihm der Entschluss, Priester zu werden, wenn er wieder gesund ist.

Beitritt in den Jesuitenorden

Nach seiner Genesung begab er sich wahrscheinlich zu seinem geistlichen Onkel nach Augsburg und unterzog sich dort 1859 als Privatstudierender der Reifeprüfung. Ringeisen trat in den Jesuitenorden ein, musste aber nach kurzer Zeit wieder heimkehren, da sich seine Gesundheit für die Anforderungen des Ordenslebens als zu schwach erwies. Mit 24 Jahren kam er im Studienjahr 1859/60 wieder nach Dillingen zurück und belegte am Lyceum Philosophie. Von 1860 an studierte er hier zunächst als Stadttheologe und ab 1862/63 als Alumnus des Priesterseminars Theologie.

Wegen verschiedener misslicher Umstände feierte er sein Erstlingsopfer nicht in seiner Heimatpfarrei Finningen beziehungsweise Schabringen, sondern wallfahrtete mit seinen Eltern nach Altötting und brachte am Gnadenaltar der Gottesmutter sein erstes Meßopfer dar. Seine Seelsorgetätigkeit begann er in Frankenried bei Kaufbeuren, wo er von 1864-1871 als Kaplan arbeitete. Während dieser Zeit, im Jahre 1868, verstarb sein Vater als Austragsbauer in Lauingen, wohin die Familie von Schabringen übersiedelt war. Mit seinem Erbgut ließ er die Pfarrkirche seines Wirkungsortes renovieren und sie mit Glocken und Paramenten versehen.

Als Beichtvater bei den Franziskanerinnen tätig

Ringeisens nächste Seelsorgstelle war von 1871-1882 Obergünzburg, wo er auch als Beichtvater bei den Franziskanerinnen tätig war. Für das viel zu kleine Krankenhaus, aus dem Jahr 1867, sammelte er Geld und Materialien und begann darauf den Ausbau.

Selbst als Buße im Beichtstuhl gab er auf, für das Krankenhaus zu arbeiten. Er selbst steuerte sein Elternerbe bei, das er von seiner Stiefmutter, die 1876 in Lauingen verstorben war, erhalten hatte. Von 1882 bis 1888 wurde ihm die Stelle eines Beichtvaters bei den Schwestern der seligen Kreszentia in Kaufbeuren, sowie die des Religionslehrers an ihrer Klosterschule übertragen.

In Kaufbeuren trugen die Menschen unter anderem auch ihre Familiensorgen an ihn heran, besonders wenn eines ihrer Kinder geistig oder körperlich behindert war. Daher entschloss sich Ringeisen, selbst ein Heim für Behinderte zu bauen.

Zähe Verhandlungen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten

Im Jahr 1884, als der Staat das fast ruinöse, ehemalige Prämonstratenser Kloster Ursberg zum Kauf anbot, ergriff er die Gelegenheit und erwarb es, samt zwei im Klosterbezirk gelegenen Anwesen. Erst nach hartem Ringen mit dem damaligen bayerischen Minister Lutz gelang es ihm, die Genehmigung zur Eröffnung des Heims zu erhalten. Am 1. Dezember 1884 konnte das Haus seine Pforten öffnen. Sein Grundsatz war, alle Pfleglinge, soweit wie möglich, beruflich auszubilden, um ihnen ihre Selbstständigkeit weitestgehend zu gewährleisten. Nach zähen Verhandlungen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Landmann, gelang es ihm, die St. Josefs Schwesternkongregation zu gründen. In diese Hände des dritten Ordens des heiligen Franziskus legte er vertrauensvoll die Betreuung für seine Pfleglinge. Auch hatte er 1889 die Pfarrei Ursberg übertragen bekommen.

Und obwohl Ringeisen Zeit seines Lebens gesundheitlich angeschlagen war, hatte er sich mit seiner ganzen Kraft für behinderte Menschen eingesetzt. Am 4. Mai 1904, er war 68 Jahre alt, verstarb Ringeisen in Ursberg. 1979 wurde dann der Name „Dominikus-Ringeisen-Werk, Behinderteneinrichtung der St. Josefskongregation Ursberg“ eingeführt und ist heute an über 30 Orten in Bayern zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren: