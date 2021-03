11:50 Uhr

Donau-Rieser Expertin erklärt, wie man Schluckauf wieder los wird

In sehr seltenen Fällen kann das lästige Hicksen sogar chronisch werden. Wann man zum Arzt muss.

Zu hastig gegessen oder getrunken und dabei noch geredet – schon ist er da, der lästige Schluckauf. Zum Glück ist er meist harmlos und verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Ausgelöst wird ein Schluckauf durch plötzliches Verkrampfen des Zwerchfells, das zwischen Bauch- und Brusthöhle liegt. Dabei aktiviert der Zwerchfellnerv die Zwerchfellmuskeln und in der Folge schließt sich beim Schluckauf reflexartig die Stimmritze zwischen den Stimmbändern.

Ursachen für Schluckauf meist ungeklärt

Die Luft in der Lunge kann nicht vollständig ausgeatmet werden, zeitgleich stößt die von außen einströmende Atemluft gegen die geschlossenen Stimmbänder, so eine Pressemitteilung der AOK. Es kommt zum typischen Hicksen. Meist bleibt die Ursache von vorübergehendem Schluckauf ungeklärt. AOK-Ernährungsberaterin Cornelia Zink sagt: „Als Auslöser werden alltägliche Dinge oder Situationen vermutet, zum Beispiel, wenn zu schnell gegessen oder getrunken wird, kohlensäurehaltige Getränke konsumiert werden oder wenn Speisen und Getränke sehr heiß oder sehr kalt sind.“ Auch psychische Einflüsse wie Stress, Aufregung und Erschrecken kommen als Auslöser infrage. Gegen akuten Schluckauf gibt es jede Menge Hausmittel: So kann man beispielsweise ein Glas Wasser trinken oder mit Wasser gurgeln, Niesen provozieren, die Knie eng zur Brust ziehen oder die Luft anhalten. Beliebt ist auch, sich heftig erschrecken zu lassen. „Der Hintergedanke dabei ist einfach: Die Konzentration auf etwas Anderes lenken und Zeit gewinnen, bis die Beruhigung von selbst eintritt“, so Zink. Die anderen Methoden üben einen neuen Reiz zum Beispiel an der Rachenhinterwand aus und greifen so günstig in die Regulation der Nerven ein.

Hält der Schluckauf über Stunden an, sollte man zum Arzt

In aller Regel verschwindet das lästige Hicksen wieder. „Hält der Schluckauf über viele Stunden oder gar Tage an, sollte die Ursache ärztlich abgeklärt werden“, rät die Expertin. Ein Schluckauf wird nur in sehr seltenen Fällen chronisch. Auslöser für einen länger andauernden Singultus, so der medizinische Fachbegriff, können zum Beispiel zu viel Alkohol, ein Medikament, Magen-/Darm- oder Stoffwechselerkrankungen sein, aber auch eine vorausgegangene Operation oder eine Störung im zentralen Nervensystem. Dann gibt es meist weitere Symptome. Mögliche Warnzeichen bei anhaltendem oder wiederkehrendem Schluckauf sind Müdigkeit, Gewichtsverlust oder Schwellungen im Halsbereich. (pm)

