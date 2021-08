Mit gestohlenem Kennzeichen und Amphetamin in Donaualtheim unterwegs

Die Dillinger Polizei hält in Donaualtheim eine Frau an, die mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs ist. Auch Drogen spielen eine Rolle.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 19.20 Uhr in Donaualtheim wurde eine 27-jährige Pkw-Fahrerin durch die Dillinger Polizei festgestellt, die an ihrem abgemeldeten Pkw entwendete Kennzeichen angebracht hatte. Zudem ergaben sich laut Bericht der Polizei Hinweise auf Drogenkonsum der 27-Jährigen.

Die Frau in Donaualtheim musste sich einer Blutentnahme unterziehen

Die Fahrerin gab schließlich zu, kurz vor Fahrtantritt Amphetamin konsumiert zu haben. Sie musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoß nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (pol)