19.12.2020

Donautal-Aktiv: Vorstand ist wieder komplett

Landrat Reichhart wird zum Zweiten Vorsitzenden gewählt

Mit dem Ausscheiden des Günzburger Altlandrats Hubert Hafner vor der Kommunalwahl im März dieses Jahres war der Vorstand des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv und der Leader-Aktionsgruppe nicht mehr vollständig besetzt. Nachdem absehbar keine Präsenzveranstaltungen aufgrund der Pandemie-Bedingungen stattfinden konnten, hatte sich die Vereinsführung unter Federführung des Vorsitzenden Landrat Leo Schrell jetzt zu Mitgliederversammlungen in schriftlicher Form entschieden.

Nach Ablauf der vorgegebenen Antwortfristen konnten alle wichtigen Beschlüsse für die laufende Vereinsarbeit durch die Mitglieder gefasst werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere die Nachwahl des Zweiten Vorsitzenden in beiden Gremien fand mit Hans Reichhart, dem amtierenden Günzburger Landrat, ein klares Ergebnis. Reichhart stellt in seiner Stellungnahme zur Annahme der Wahl die Chance zur landkreisübergreifenden Zusammenarbeit im Verein Donautal-Aktiv ganz nach vorne. Er möchte als Zweiter Vorsitzender nicht nur die Kontinuität dieser Arbeit sicherstellen, sondern auch neue Impulse für Projekte in der touristischen Zusammenarbeit und der Regionalentwicklung geben. Darum auch die Entscheidung zur aktiven Mitarbeit in der Leader-Aktionsgruppe. Vorsitzender Schrell freut sich über dieses klare Bekenntnis zur Arbeit von Donautal-Aktiv. Er erwarte im Jahr 2021 einen intensiven Austausch. (pm)

