Donautal-Radelspaß: Die Planungen für 2021 laufen

Die beliebte Veranstaltung fällt heuer wegen Corona aus. Ein neuer Termin in Wertingen steht jetzt aber fest.

Der Donautal-Radelspaß ist das Radlerhighlight in Bayerisch-Schwaben und lockt seit 15 Jahren jährlich tausende Radler ins Schwäbische Donautal. Der Beschluss der Bundesregierung untersagt jedoch bis Ende Oktober Großveranstaltungen. Daher wurde bereits frühzeitig Ende April die Entscheidung getroffen, den Donautal-Radelspaß 2020 zu verschieben.

Die Organisation einer solchen Großveranstaltung mit derart vielen Beteiligten nimmt viel Zeit sowie Geld in Anspruch. Daher wollten die Veranstalter das Wagnis einer kurzfristigen Absage nicht riskieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Donautal-Aktiv. Alle Beteiligten bedauern diese Entscheidung, haben aber vollstes Verständnis dafür. Die Gesundheit stehe dabei an oberster Stelle, heißt es.

Mitte September 2012 geht es bei Wertingen rund

Ein neuer Termin wurde bereits fixiert. 2021 findet der 16. Donautal-Radelspaß am 11. und 12. September in und um Wertingen statt. Donautal-Aktiv und die Stadt Wertingen hoffen nach eigener Aussage, dass auch im nächsten Jahr alle, die bisher beteiligt waren, wieder mit im Boot sind.

Selbstverständlich können sich auch neue Interessenten als Anbieter an der Strecke, Aussteller oder Darsteller auf der Zentralveranstaltung sowie Anbieter auf der kulinarischen Meile in Wertingen bei Donautal-Aktiv unter E-Mail tourismus@donautal-aktiv.de oder Telefon 07325/9510113 melden.

So machen Sie Ihr Fahrrad fit 1 / 3 Zurück Vorwärts Kette Nach der langen Zeit im Fahrradkeller sollte man die Kette mit einer Bürste säubern, anschließend ölen und nachreiben. Mit einem Kettenprüfer aus dem Radhandel lässt sie sich auf ihren Verschleiß testen. Wenn sie springt, vom Fachmann tauschen lassen.

Reifen Die Bereifung sollte man auf Risse oder Schnitte überprüfen, kleine Steinchen oder Glasscherben im Profil entfernen. Der ideale Luftdruckbereich steht meist auf den Reifen. Die Sitzposition sollte so gewählt sein, dass man bei leicht durchgestrecktem Bein mit der Ferse gerade die Pedale berühren kannst. Den Sattel immer genau in der Waagerechten montieren.

Bremsen Wegen kleiner Risse in den Zugaußenhüllen von Bremsen und Schaltung muss man diese nicht gleich austauschen. Vorsicht ist jedoch bei den Bremsbelägen geboten: Sind die Markierungen beziehungsweise Einkerbungen nicht mehr sichtbar, müssen sie ausgewechselt werden.

Die Anmeldeformulare können auch unter www.donautal-radelspass.de heruntergeladen werden.

Die Verschiebung des Radelspaßes hat laut Mitteilung auch einen kleinen, positiven Nebeneffekt. Denn Erdgas Schwaben unterstützt mit den nicht eingesetzten Sponsoring-Mitteln nun Hilfsprojekte in Zusammenhang mit Corona. Projektzuschüsse können über die Homepage www.erdgas-schwaben.de beantragt werden. (pm)

