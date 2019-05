05:23 Uhr

Donauufer, Vorplatz der Stadthalle und ein Jugendrat

Die Stadt Lauingen will die Bürger bei ihren Projekten einbinden und verlegt eine Ratssitzung in die Stadthalle.

Von Jakob Stadler

Es war eine ungewöhnliche Stadtratssitzung, die am Dienstagabend in Lauingen stattfand. Denn das Gremium tagte nicht wie sonst im Rathaus, sondern in der Lauinger Stadthalle, wo es mehr Platz für Besucher gibt. In der Sitzung stellten drei Architekten ihre Entwürfe für die Umgestaltung des Donauufers vor. Das Interesse für das Projekt, das mit viel Geld vom Freistaat gefördert wird, war groß, wie ein Blick auf die für Zuschauer aufgestellten Stuhlreihen verriet. Diese Besucher wurden auch eingebunden. Nach der Sitzung bekam jeder einen Aufkleber, den er auf einen der drei vorgestellten Pläne kleben konnte. Außerdem waren Tafelschreibblöcke aufgebaut. Auf diese konnten die Lauinger Anregungen und Ideen schreiben. Die Pläne werden bis Ende des Monats im Rathaus ausgestellt. Dort können sich interessierte Bürger weiterhin ein Bild machen und Vorschläge einbringen sowie ihren Lieblingsentwurf markieren.

Der nächste Schritt zum neuen Auto für die Lauinger Feuerwehr

Nach den Vorträgen der Architekten und einer Diskussion über einen Antrag auf Stabilisierungshilfen ( Ein Schuldenschnitt für Lauingen – aber um welchen Preis? ) ging es um den Kauf eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Lauinger Feuerwehr. Der 23 Jahre alte Wagen der Truppe funktioniert nicht mehr, daher hatte der Rat im Januar beschlossen, die Vorbereitungen für den Kauf eines neuen Autos zu treffen. Nun stimmte der Rat einstimmig dafür, den Kauf auszuschreiben. Die Stadt rechnet damit, rund 13 000 Euro Zuschuss von der Regierung von Schwaben zu bekommen. Das neue Fahrzeug soll im Mai 2020 an die Stadt übergeben werden. Die Kommune hat bereits Geld im Haushalt 2019 eingeplant, da in diesem Jahr vermutlich der Großteil der Ausgaben anfällt.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde die Auslegung des Bebauungsplans „Faimingen – Am Torweg West“. Der Plan selbst wurde bereits im März im beschleunigten Verfahren beschlossen. Es geht um die Teilfläche eines Grundstückes, auf der mit dem Plan eine Wohnbebauung erlaubt wird.

Der Platz vor der Stadthalle wird mit Bürgern verschönert

Martin Knecht von der SPD sprach dann die geplanten Veränderungen am Vorplatz der Stadthalle an. Die Stadt nimmt an der Aktion „Herzplatz“ des BR-Fernsehens teil. Im Rahmen der Sendung soll die Kommune zusammen mit vielen Ehrenamtlichen an einem Aktionstag im Juli den Platz vor der Halle verschönern. „Was ist das Konzept?“, wollte Knecht wissen. Man solle keine Fakten schaffen, sondern sich Vorgaben überlegen. Bürgermeisterin Katja Müller erklärte, dass ein Termin mit dem Quartiersbüro anstehe, bei dem diese Fragen geklärt werden sollen. Was da erarbeitet wird, werde sie den Stadträten vorstellen.

Bekommt Lauingen einen Jugendrat?

Die FDP stellte am Ende der Sitzung einen Antrag. „Aus unserer Sicht sollten wir die Jugend mehr in das Stadtgeschehen einbeziehen“, erklärte Georg Rebele, der den Antrag für seine Fraktion verlas. Deshalb wünschen sich die Liberalen, dass Lauingen einen Jugendrat bekommt, mit Rechten, Pflichten, Versammlungen, einer Satzung und einem kleinen finanziellen Etat. Zwar vertrete der Stadtrat die Interessen der Bürger, unterstützt durch verschiedene Arbeitskreise. „Doch ein direktes Sprachrohr für die Jugend haben wir hier nicht.“ Deshalb beantragte die FDP-Fraktion, dass die Verwaltung die Vorbereitungen für die Bildung so eines Jugendrates trifft.

