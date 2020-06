00:32 Uhr

Donauufer ist Thema im Stadtrat

Lauingen tagt am Dienstag

Die nächste Sitzung des Lauinger Stadtrats findet am Dienstag, 23. Juni, in der Stadthalle statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Dann wird unter anderem die überarbeitete Planungsvariante für den Neubau des Kindergartens Kurlandstraße vorgestellt. Außerdem geht es erneut um die Umgestaltung des Donauufers, die Ausarbeitung der Sanierungsziele für das erweitere Sanierungsgebiet Bahnhofstraße/Ludwigstraße/Wittislinger Straße sowie die Entgelte für die städtischen Kindergärten und -krippen. Für Zuhörer steht in der Stadthalle nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Außerdem gelten die üblichen Infektionsschutzmaßnahmen. (dz)