Donner und Blitz in der Basilika

Der Domorganist aus St. Gallen (Schweiz), Willibald Guggenmos, beeindruckte an der Sandtner-Orgel in der Basilika. Er sorgte für ein furioses Finale des Dillinger Orgelsommers.

Von Gernot Walter

Das war ein furioses Finale des Orgelsommers 2020, das Domorganist Willibald Guggenmos aus St. Gallen geboten hatte. Sechs Raritäten aus mitteleuropäischen Ländern erfuhren eine beeindruckende Wiedergabe. Erneut wurde die Orgel von Orgelbaumeister Norbert Bender trefflich gestimmt, sodass sie sich in ihrer ganzen Schönheit entfalten konnte.

Vorsitzender Paul Olbrich dankte seinem stellvertretenden Fördervereinsvorsitzenden Bender für die großzügige Geste und schloss in seine anerkennenden Worte Axel Flierl, Stadtpfarrer Wolfgang Schneck und die Mitglieder des Vorstandes Gabriele Roßmann, Thomas Bäurle sowie Hans-Jürgen Weigl mit ein. Olbrichs Dank galt vor allem auch dem treuen Publikum, das wieder die Basilika füllte, soweit dies unter Corona-Bedingungen möglich war. Den Zuhörern blieben besonders zwei Programmpunkte im Gedächtnis. In der „Fantaisie-Orage“ des Schweizers Jacques Vogt, einer Fantasie mit Gewitterdarstellung, wird zunächst eine ländliche Idylle naturalistisch ausgebreitet. Im Heidi-Land erklingen volkstümliche Melodien, werden Alphörner gespielt und kommt von den Bergen ein feines Echo zurück. Plötzlich kippt die friedliche Stimmung, ballen sich Wolken zusammen, Blitze zucken am Himmel, ein Sturm wütet und Regen prasselt nieder. Wie Willibald Guggenmos die Schilderung registrierte, Fingerglissandi aufblitzen ließ, mit dem rechten Armrücken über die Tasten donnerte war ungewöhnlich, meisterhaft und exemplarisch. Weil das ganze Gewittergeschehen gut ausgegangen ist, durfte das „Großer Gott wir loben dich“ abschließend nicht fehlen.

Das zweite Hauptwerk „Carillon de Westminster“ op. 54/6 von Louis Vierne zeigte die technische Brillanz des Gastorganisten auf. In einem kunstvollen Geflecht hat der französische Komponist das aus vier Tönen bestehende Glockenspiel des Londoner Big Ben aufgebaut. Zur Viertelstunde erklingt die erste Variante der viertönigen Reihe, zur halben Stunde bilden sich zwei, zur Dreiviertelstunde drei und zur vollen Stunde werden vier Tonreihen zu einer Gesamtphrase kombiniert. Wenn auch beim ersten Höreindruck sich diese Anordnung nicht gleich erschließt, kann trotzdem nachempfunden werden, wie der Organist die Entwicklung des grandiosen Stücks anlegte. Eine Glanzleistung von Guggenmos war zu bewundern, der das Carillon-Motiv in den unterschiedlichen Versionen aufbrach und es mit akkordischen Stundenschlägen beschloss.

Nicht weniger interessant, weil unmittelbar berührend, waren die anderen gezeigten Werke. Ein triumphaler Auftakt gelang dem Organisten mit dem Niederländer Jan Nieland, dessen Marsch Guggenmos frisch bewegt mit virtuosen Anteilen darbot. Aus der Sonntagsmusik des Tschechen Petr Eben war das „Moto ostinato“ zu hören. Das Perpetuum mobile, eine gleichbleibende sich wiederholende Sequenz, wird elegant umspielt, immer mehr gesteigert, mit Akkordeinwürfen und Doppelpedal zum mächtigen Höhepunkt geführt. Überbordende Fülle von Einfällen bestimmte das „Alleluja IV“ von Charles Tournemire. Willibald Guggenmos konnte den majestätischen Grundklang des französischen Stücks vertiefend und nachhaltig herausarbeiten.

Im Stil des Biedermeier legte der Deutsche Ludwig Schmidthauer seine a-Moll-Variationen über ein eigenes Thema an. Der Organist stellte die homophone Melodieeinbettungen durch geschickte Registrierungen zu liebenswerten Kleinodien heraus, variierte girlandenreich mit konträren Gegenmelodien und crescendierte das Ganze, bis es ein krönender A-Dur-Akkord beendete. Sehr große Begeisterung der Zuhörer für künstlerisch wertvolle innovative Interpretationen.

