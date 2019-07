vor 44 Min.

Dorffest in Lutzingen

Was wann geboten ist

Die Musikkapelle Lutzingen veranstaltet ihr Dorffest am Vorplatz des Bürgerhauses heuer am 13. und 14. Juli. Musikalisch wird es umrahmt von der Jugendkapelle „Simply the best“, der Musikkapelle Lutzingen und den Steinheimer Musikanten. Den Samstagabend eröffnet die Musikkapelle Lutzingen ab 19 Uhr mit stimmungsvoller Unterhaltungsmusik. Der Dorffestsonntag beginnt um 10 Uhr mit dem musikalisch umrahmten Gottesdienst in der Pfarrkirche „St. Michael“. Ein Mittagstisch mit Köstlichkeiten wird durch die Musikanten und Helfer ab 11.30 Uhr angeboten. Mittags dürfen vier Jungmusiker erwartungsvoll ihre Urkunden zur bestandenen Bläserprüfung D1 entgegennehmen. Wie im vergangenen Jahr freut sich der Musikverein darauf, die Ehrung dieser erfolgreichen Jungmusikanten in ihrem Kreis vornehmen zu dürfen. Der Sonntagnachmittag bietet Kaffee und Kuchen mit musikalischer Umrahmung durch die Gemeinschaftskapelle „Simply the best“. Für interessierte Kinder und Jugendliche sowie für die Erwachsenen wird zeitgleich im Probenraum des Gemeindehauses die Jugendausbildung der Musikkapelle Lutzingen „hörbar“ gemacht. Hierbei können Informationen über die Ausbildung eingeholt sowie alle Instrumente ausprobiert werden. Ab 17.30 Uhr musizieren die Steinheimer Musikanten.

Der Dorffestplatz befindet sich in der Raiffeisenstraße am Bürgerhaus direkt neben der Pfarrkirche. Eine Hüpfburg und weitere Spiele sind als vielseitiges Angebot an beiden Tagen für die Kinder vorhanden. (pm)

