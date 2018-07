vor 53 Min.

Drachen fliegen über die Donau

Wettkampf am Samstag in Lauingen

Der sechste Wettkampf der Drachenboote auf der Donau in Lauingen steht bevor. Am Samstag, 7. Juli, ist es so weit. Unterhalb der Donaubrücke startet dann wieder die Drachenbootregatta des Lauinger Ruder und Surfclubs. Das Starterfeld ist mit 24 gemeldeten Mannschaften aus den Landkreisen Nordschwabens sowie Ulm und Heidenheim wieder voll besetzt. Neben Ärzten, Vereinen und Firmen finden sich Teams wie „Mein Lieblingsteam“, „Black Mamba“, „Haubentaucher“, „Hulapalu“ und „Funtastix“ unter den Anmeldungen. Die Mannschaften, jeweils bestehend aus 14 Personen, paddeln 200 Meter gegen den Strom, um eine Runde weiter zu kommen beziehungsweise ins Finale einzuziehen. Dann geht es um den Drachenpreis. In jedem Team gibt es einen Trommler im Bug, der den Rhythmus vorgibt. Der Steuermann im Heck hält das Drachenboot auf dem richtigen Kurs. Die aus China stammende Teamsportart, die weltweit Anhänger hat, wird von originellen Schlachtrufen und Kostümen begleitet. Beginn des ersten Rennens ist 13 Uhr, die Siegerehrung ist ab 18 Uhr geplant. (pm)

