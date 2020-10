00:31 Uhr

Dreharbeiten über Hauswirtschaft

Ein Film zeigt, wie vielseitig die Ausbildung ist

Von Dominik Bunk

Von Textilpflege, Hausgartenbau und Tischkultur bis hin zu Ernährungslehre und Haushalts- und Finanzmanagement, so sieht der Alltag der 14 Schülerinnen der Abteilung Hauswirtschaft der Wertinger Landwirtschaftsschule aus. Im Rahmen ihres Praxisprojekts im Fach Unternehmensführung drehten sie einen „Imagefilm“ für ihre Ausbildung, wie Cornelia Stadlmayr, Leiterin der Abteilung, erzählte. „In den letzten Jahren wurden für das Projekt Veranstaltungen organisiert, aber das war dieses Jahr wegen Corona nicht möglich“, erklärte sie. Auch ein „Schnuppertag“, wie er sonst im März stattfinden würde, konnte wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden.

Hilfe für ihren Film bekamen die Schülerinnen zwischen 20 und 60 Jahren von Peter Allgaier vom Bayerischen Rundfunk. Dieser hätte ihnen einen Crashkurs für Ton, Drehbuch, Videoschnitt und rechtliche Themen wie die Verwendung von Musik gegeben. Danach sei gefilmt worden, was im Alltag der angehenden Hauswirtschaftler so ansteht: Vom Ziehen eigener Pflanzen im Hofgarten der Schule, dem Waschen und Pflegen von Textilien, aber auch theoretischen Inhalten wie Finanzmanagement – alles wurde in Videoform gepackt, um Interessierten trotz Corona einen Einblick in die Ausbildung zu gewähren. „Besonders dafür, dass sie nur 18 Stunden Zeit hatten, haben sie das wirklich super gemacht“, meinte die Leiterin der Abteilung Hauswirtschaft. Auch habe sich anhand der Zusammenarbeit der Schülerinnen gezeigt, wie gut die Gemeinschaft in der Klasse sei. Im September 2021 können neue Teilnehmer, die im hauswirtschaftlichen Bereich tätig werden wollen, an der Schule anfangen. Erst, wenn 16 Interessenten gefunden sind, kann laut Stadlmayr eine neue Klasse starten. Die Ausbildungsdauer betrage dann eineinhalb Jahre. „Voraussetzung ist, dass die Schüler bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, nach unserer Schule sind sie dann Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung.“ Diese könnten anschließend beispielsweise in Kinderhäusern oder Seniorenheimen tätig werden, oder bei Menschen, die zu Hause versorgt werden müssen.

Alle Interessierten können sich den produzierten Film auf der Website des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen unter www.aelf-wt.bayern.de ansehen, um einen Einblick in die Welt der professionellen Hauswirtschaft zu bekommen.