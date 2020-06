vor 16 Min.

Drei Menschen bei Motorradunfall auf B16 schwer verletzt

Bei einem Unfall mit zwei Motorrädern auf der B16 bei Gundelfingen sind am Freitag drei Personen verletzt worden.

Auf der B16 sind am Freitagnachmittag auf Höhe des Ortsteils Peterswörth zwei Motorräder zusammengestoßen. Die drei Beteiligten wurden schwer verletzt.

Ein Unfall mit drei Schwerverletzten hat sich am Freitagnachmittag auf der B16 bei Peterswörth ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Motorradfahrer, der von Günzburg kommend in Richtung Gundelfingen fuhr und einen Sozius an Bord hatte, auf der Bundesstraße wenden. Das erkannte ein nachfolgender Motorradfahrer nach Angaben der Polizei zu spät, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sperrte die B16 für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise komplett. (AZ)

