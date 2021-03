vor 29 Min.

Drei Menschen bei Unfall nahe Oberbechingen verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße DLG 35 haben am Montagnachmittag drei Menschen Verletzungen erlitten

Eine Autofahrerin will bei Oberbechingen einen Traktor überholen und übersieht dabei nach Angaben der Polizei einen entgegenkommenden Wagen. Die Autos prallen zusammen

Von Berthold Veh

Es ist der dritte schwere Verkehrsunfall nach missglückten Überholmanövern innerhalb von fünf Tagen: Eine 42-jährige Autofahrerin, die ihre 13-jährige Tochter im Fahrzeug dabei hatte, war am Montagnachmittag mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße DLG 35 von Wittislingen in Richtung Oberbechingen unterwegs. Wie Polizeikommissar Stefan Schauler auf Anfrage mitteilt, wollte die Frau einen Traktor überholen und übersah dabei das entgegenkommende Auto eines 21-Jährigen. Die Fahrzeuge prallten seitlich zusammen und schleuderten in die Leitplanken.

Zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert

Die 42-Jährige und ihre 13-jährige Tochter erlitten bei dem Unfällen ebenso wie der 21-Jährige leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser nach Dillingen, Nördlingen und Heidenheim gebracht. Neben dem Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes wurden auch zwei Rettungshubschrauber angefordert, die jedoch nicht zum Einsatz kamen.

Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Wittislingen, Bachhagel, Burghagel, Oberbechingen und Ziertheim mit etwa 50 Helfern im Einsatz. Die Kreisstraße musste für drei Stunden bis etwa um 17 Uhr gesperrt werden. Den Sachschaden gibt die Polizei insgesamt mit rund 20.000 Euro an.

Erst am Mittwochabend und Donnerstagmorgen waren bei Unfällen nach missglückten Überholmanövern in der Nähe von Bachhagel und Schwenningen vier Menschen schwer verletzt worden.

Die Polizeiinspektion Dillingen sucht unter Telefon 09071/56210 den Traktorfahrer, der am Unfallort überholt wurde.





