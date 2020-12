28.12.2020

Drei Menschen sterben mit Corona

St. Klara Wertingen beklagt nun 30 Todesfälle

Corona wütet noch immer in der Senioreneinrichtung St. Klara in Wertingen. Über die Feiertage sind dort laut Landratsamt insgesamt drei Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

An Heiligabend verstarb eine 90-jährige Bewohnerin auf der Covid-Station des Krankenhauses Wertingen. Sie war bereits am 8. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden und wurde am 21. Dezember zur stationären Behandlung im Krankenhaus aufgenommen. Am selben Tag verstarb eine über 75-jährige Bewohnerin der Senioreneinrichtung. Sie war am 17. Dezember positiv getestet worden und wurde seit dem 19. Dezember im Uniklinikum Augsburg behandelt.

Eine 84-jährige Bewohnerin verstarb am 26. Dezember. Sie war in der Einrichtung zur Kurzzeitpflege und bereits seit dem 23. November positiv getestet. Am 21. Dezember musste sie wegen einer akuten Verschlechterung ihres Allgemeinzustands stationär aufgenommen werden und verstarb auf der Covid-Station des Krankenhauses Wertingen.

Damit ist die Zahl der Todesfälle in der Einrichtung St. Klara auf 30 gestiegen. (pm/mayjo)

