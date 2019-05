25.05.2019

Drei Unfälle in einer Straße in 20 Minuten

Einsätze in Dillingen

Binnen 20 Minuten ist es am Donnerstag an der Großen Allee in Dillingen unabhängig voneinander zu drei Unfällen gekommen. Die Bilanz der Polizei: Mehr als 7000 Euro Schaden und vier Leichtverletzte. Zuerst war da um 16.10 Uhr der Fahrer eines Reisebusses, der von der Großen Allee in die St.-Wolfgang-Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er einen parallel zum Bus fahrenden 26-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Radler konnte nicht mehr bremsen und prallte in die Seite des Busses, wobei er sich leicht am Arm verletzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Dillingen gebracht. Am Reisebus und Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro. Fünf Minuten später musste dann eine 27-jährige Autofahrerin aufgrund stockenden Verkehrs auf der Großen Allee bremsen. Ein nachfolgender 19-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf. Bei dem Unfall wurde die 27-Jährige leicht am Hals verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Gegen 16.30 Uhr, also nur eine Viertelstunde später, kam es zu einem erneuten Unfall auf der Großen Allee, dieses Mal auf Höhe des Landratsamtes. Wieder war es ein Auffahrunfall, als eine 66-jährige Autofahrerin am Fußgängerübergang abbremste. Eine hinter ihr fahrende 19-Jährige erkannte das zu spät und fuhr auf das Heck auf. Beide Fahrerinnen wurden dabei verletzt, an ihren Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (pol)

Themen Folgen