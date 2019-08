00:32 Uhr

Drei Verletzte nach drei Unfällen

In Lauingen und Hausen kracht es

Eine 33-jährige Autofahrerin ist bereits am Freitag gegen 16.10 Uhr in der Johannes-Scheiffele-Straße in Hausen aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite geraten und seitlich gegen einen entgegenkommenden Opel Corsa geprallt. Ihr Fahrzeug schleuderte anschließend gegen einen größeren Stein, der am Fahrbahnrand stand, und kam dort zum Stehen. Durch den Aufprall zog sich die 33-jährige Fahrerin leichte Verletzungen im Gesicht und am Arm zu. Die zehn Jahre alte Beifahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag gegen 18.10 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen, als eine 66-jährige Fahrerin eines Opels ebenfalls auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit einem Mazda zusammenstieß. Dabei touchierten sich die Fahrzeuge, es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Am Samstag gegen 16.50 Uhr kam es im Ortsteil Hausen zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa beim Einbiegen von der Hausener Straße in die Johannes-Scheiffele-Straße die Kurve schnitt und dort gegen einen Toyota stieß, dessen 40-jähriger Fahrer ebenfalls nach links abbiegen wollte. Dabei prallten die Fahrzeuge im Frontbereich zusammen, es entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro. Die Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, so die Polizei. (pol)

