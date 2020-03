19.03.2020

Drei weitere Corona-Fälle im Landkreis Dillingen bestätigt

Das Gesundheitsamt bestätigt drei weitere Covid-19-Infektionen. Einer davon kehrte kürzlich wohl aus den USA zurück.

Im Laufe des Nachmittags wurden dem Gesundheitsamt in Dillingen drei weitere Fälle gemeldet. Es handelt sich dabei um zwei Kontaktpersonen zu bereits bestätigten Fällen außerhalb des Landkreises und um einen Reiserückkehrer aus den USA, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Damit stieg die Zahl der bekannten Fälle am Donnerstag auf sechs.

Kontaktpersonen werden ermittelt

Das Gesundheitsamt ermittelt laut Pressemitteilung derzeit bei den Betroffenen die Kontaktpersonen und veranlasst die gebotenen Maßnahmen. (pm/dz)

