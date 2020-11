vor 51 Min.

Drei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Dillingen

Drei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis hat das Dillinger Landratsamt am Dienstagbabend gemeldet. Die Zahl der Corona-Todesopfer im Landkreis stieg damit auf 41.

Im Landkreis Dillingen sind in Zusammenhang mit der zweiten Covid-19-Infektionswelle drei weitere Todesfälle zu beklagen.

Im Landkreis Dillingen gibt es im Zusammenhang mit der zweiten Corona-Infektionswelle weitere Todesfälle. So erkrankte laut einer Mitteilung des Dillinger Landratsamts vom Dienstagabend eine über 70-jährige Frau während eines Rehaufenthaltes außerhalb des Landkreises an Covid- 19.

Frau starb im Mindelheimer Krankenhaus

Wegen einer rapiden gesundheitlichen Verschlechterung musste die Frau stationär im Krankenhaus Mindelheim behandelt werden und verstarb dort bereits am Samstag, 14. November.

Mann war im Isolierbereich der Elisabethenstiftung

Ein fast 70-jähriger Mann mit einer demenziellen Vorerkrankung aus der Lauinger Elisabethenstiftung starb am Dienstagvormittag. Der Mann zeigte, wie das Landratsamt mitteilt, bereits seit dem 30. Oktober deutliche Symptome einer Covid-19-Infektion und befand sich im Isolierbereich.

70-Jähriger wurde in der Dillinger Klinik beatmet

Ein 70-Jähriger mit multiplen Vorerkrankungen starb am Nachmittag auf der Intensivstation des Krankenhauses in Dillingen an den Folgen einer beatmungspflichtigen Covid-19 Lungenentzündung. Die Zahl der Corona-Todesopfer im Landkreis Dillingen stieg damit auf 41. (dz, pm)

