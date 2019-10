07:27 Uhr

Dreijähriger stirbt: Kripo ermittelt nach Notarzteinsatz in Wohnung der Familie

Plus Vor gut einer Woche ist ein dreijähriger Bub aus Dillingen im Krankenhaus gestorben. Die Ursache ist völlig unklar. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Von Andreas Schopf

Ein plötzlicher Todesfall gibt Rätsel auf: Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Dreijähriger aus dem Landkreis Dillingen am Wochenende des 19. und 20. Oktobers in der Augsburger Kinderklinik gestorben. In diesem Alter ist es ungewöhnlich, dass ein Kind so unerwartet stirbt. Deshalb ermitteln nun die Kriminalpolizei Dillingen sowie die Staatsanwaltschaft Augsburg.

Dreijähriger aus Dillingen stirbt unerwartet in Klinik - Staatsanwaltschaft ermittelt Wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, habe die Familie bislang unauffällig gelebt und sei bei den Behörden nicht in Erscheinung getreten. Die Schwester des Bubs wurde nach dem Tod des Dreijährigen aus der Familie genommen. Der Zustand der Wohnung war nach Einschätzung des Jugendamtes für Kleinkinder nicht geeignet, heißt es. Noch ein weiteres Kind soll bei der Großmutter leben. Warum, konnte die Mutter laut Landratsamt nicht mitteilen. Helfer kämpften um das Leben des Dreijährigen Nach Informationen unserer Redaktion kam es zu einem Notarzteinsatz in der Wohnung des Bubs, bei dem die Helfer um das Leben des Dreijährigen kämpften. Aus Kreisen von Beteiligten ist zu hören, dass es sich um einen "extrem belastenden" und "schockierenden" Einsatz gehandelt hat. Woran genau der Junge litt beziehungsweise welche Verletzungen er besaß, ist jedoch unklar. Ein Krankenwagen brachte den Jungen schließlich in die Kinderklinik nach Augsburg, wo er im Verlaufe der Nacht verstarb.

