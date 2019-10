07:27 Uhr

Dreijähriger stirbt plötzlich in Krankenhaus - Staatsanwaltschaft ermittelt

Vor gut einer Woche ist ein dreijähriger Bub aus Dillingen unerwartet im Krankenhaus gestorben. Die Ursache ist völlig unklar. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Ein plötzlicher Todesfall gibt Rätsel auf: Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Dreijähriger aus Dillingen am Wochenende des 19. und 20. Oktobers im Krankenhaus gestorben. In diesem Alter ist es ungewöhnlich, dass ein Kind so unerwartet stirbt. Deshalb ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Augsburg.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, habe die Familie bislang unauffällig gelebt und sei bei den Behörden des Landratsamts Dillingen nicht in Erscheinung getreten. Ein Geschwisterkind wurde demnach nach dem Tod des Dreijährigen aus der Familie genommen. Noch ein weiteres Kind soll bei der Großmutter leben. (AZ)