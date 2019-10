vor 9 Min.

Dreister Diebstahl in der Pfaffenhofener Kirche

In der Kirche im Buttenwiesener wurde am Sonntag der Alarm ausgelöst. Eine Frau sah nach und ein Mann floh.

Eine Frau wollte am Sonntagnachmittag in der Kirche St. Marin in Paffenhofen an der Zusam nach dem rechten stehen. Sie hatte gehört, dass in der Kirche der Alarm ausgelöst worden war.

Die Opferstöcke wurden aufgehebelt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sah die Zeugin einen jungen Mann in Richtung des Sportplatzes fliehen. Bei einer Kontrolle der Kirche wurde festgestellt, dass zwei Opferstöcke mit Gewalt aufgehebelt wurden. Außerdem hatte sich der Täter am Tabernakel zu schaffen gemacht und dort versucht, dass dort eingelassene Kreuz herauszuhebeln.

Der Schaden ist hoch

Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, flüchtete der Täter und hinterließ einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro an den Opferstöcken und Tabernakel. Aus den Opferstöcken konnte er nur eine geringe Bargeldmenge entwenden.

Ein junger Mann, schwarz gekleidet

Der flüchtige Täter konnte als etwa 18 bis 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzen Kapuzenshirt dessen Ärmel mit weißen Längsstreifen versehen waren beschrieben werden. Außerdem führte er eine dunkle Umhängetasche mit sich. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

