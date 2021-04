Drogen und Alkohol: Polizei stoppt bei Medlingen und Bächingen Autofahrer

In Medlingen erwischt die Dillinger Polizei einen angetrunkenen Autofahrer und in Bächingen einen, der mehrere Drogen konsumiert hat.

Beamte der Dillinger Polizei haben am Sonntag um 17.20 Uhr in der Bächinger Straße in Medlingen einen 68-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,25 Promille.

Der Fahrer musste daraufhin seinen Pkw stehen lassen und sich einem weiteren Alkoholtest auf der Polizeiinspektion Dillingen unterziehen.

Bächingen: 47-Jähriger hat mehrere Drogen konsumiert

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Medlinger Straße in Bächingen wurde gegen 20 Uhr zudem ein 47-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Er räumte daraufhin den Konsum von mehreren Betäubungsmittelarten ein. Bei einer Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten geringe Mengen an Amphetamin, Marihuana sowie verschreibungspflichtige Medikamente.

In der Wohnung fanden die Dillinger Beamte weitere Betäubungsmittel

Daraufhin wurde auch die Wohnung des 47-Jährigen durchsucht. Auch dort konnten die Beamten weitere Betäubungsmittel auffinden. Der 47 Jährige musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wird nun gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel - und Arzneimittelgesetzes ermittelt. (pol)

