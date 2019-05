12:26 Uhr

Drogen und Alkohol: Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Im Landkreis Dillingen erwischte die Polizei mehrere Fahrer, die betrunken oder bekifft unterwegs waren. Ein Mann fuhr Schlangenlinien auf der B 16.

Die Polizei hat mehrere Autofahrer erwischt, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen und so nicht hätten fahren dürfen. Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten Beamten gegen 1.15 Uhr eine 19-Jährige bei Lutzingen. Hierbei stellten sie nach Angaben der Polizei Marihuanageruch im Innenraum fest. Zudem konnte Marihuana in einer Tupperdose im Auto sichergestellt werden.

Gundelfingen: Mofafahrer wird positiv auf Kokain und THC getestet

Kurz zuvor, gegen gegen 23.35 Uhr, ist ein 38-Jähriger auf der B16 bei Gundelfingen Schlangenlinien gefahren. Der Fahrer konnte laut Polizei an seiner Wohnanschrift alkoholisiert angetroffen werden.

Ebenfalls im Raum Gundelfingen kontrollierten die Beamten am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr einen 46-Jährigen auf einem Mofa. Hierbei verlief ein Drogentest positiv auf Kokain und THC.

Ein Lkw-Fahrer, der nicht am Steuer hätte sitzen dürfen, fiel der Polizei im Raum Bissingen auf. Laut Polizei konnten im Rahmen der Auswertung der Tageskontrollblätter einem 25-Jährigen mehrere Fahrten im Monat Februar nachgewiesen werden, für die er nicht die notwendige Fahrerlaubnis besitzt. (pol)

