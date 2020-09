vor 48 Min.

Dürfen die Lastwagen im Gewerbegebiet in Lauingen stehen?

Plus Parkende Lkw in der Max-Eyth-Straße in Lauingen sorgen bei Anwohnern für Ärger. Warum die Stadt keinen Handlungsbedarf sieht.

Von Laura Mielke

Luca Cottafava wohnt in der Lauinger Fichtenstraße. Seit einiger Zeit fordert er für die angrenzende Max-Eyth-Straße, wo auch einige Firmen ihren Sitz haben, ein Halteverbot für Lastwagen und eine zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 statt 50 Stundenkilometer. Cottafava selbst hat sich bereits mehrfach an die Fahrzeugführer und die Stadt Lauingen gewandt – ohne ein gewünschtes Ergebnis.

Ihm zufolge parken die Lkw täglich ab 14 Uhr in der Max-Eyth-Straße – teilweise bis zu fünf Stück hintereinander. Das zwinge die Autofahrer zu einem langen Überholmanöver. Das Überqueren der Straße sei dadurch für Fußgänger gefährlich, da sie hinter den Lkw nur schlecht auf die Straße sehen können, sagt der Anwohner. „Vor einiger Zeit wurde ein Radfahrer wegen mangelnder Sicht von einem Pkw angefahren“, berichtet er. Es wäre ein Zeichen der Verantwortung gegenüber der Bürger, wenn die Stadt Lauingen auf sein Ersuchen reagieren würde, findet er. Schließlich könnten die Lkw auch „200 Meter in Richtung Deutz-Fahr-Zentrum geparkt werden, wo es etwa 20 Parkplätze gibt“.

Aus Sicht der Stadt Lauingen muss nichts geändert werden

Auch in einer Facebook-Gruppe hat er bereits auf das Problem aufmerksam gemacht – mit gemischtem Feedback. Einige sagen, dass er mit seiner Ansicht recht habe und die Verkehrssituation tatsächlich gefährlich sei. Andere sehen hier keinen Handlungsbedarf, da es sich nicht um ein reines Wohngebiet handelt, sondern auch ein Gewerbegebiet. Auf Anfrage beim Ordnungsamt sagt dessen Leiter Markus Schirmer, dass ihm die Situation bereits geschildert wurde. Er habe gemeinsam mit der Polizei mehrfach Verkehrsschauen durchgeführt. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass kein Handlungsbedarf besteht. Das Unfallaufkommen vor Ort sei nicht so hoch, wie es oft beschrieben wird, sagt Schirmer. Zudem gebe es bereits Halteverbote auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für weitere Verbote oder auch Geschwindigkeitsbegrenzungen müsse eine ausreichende Begründung vorliegen, die mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar ist. „Ein parkender Lkw bremst den laufenden Verkehr aus, stehen diese nicht da, würden die Autos noch schneller durch die Straße fahren“, sagt Schirmer.

Die Stelle wird nicht noch einmal von der Stadt Lauingen und der Verkehrspolizei geprüft, das sei ausreichend geschehen. „Das Urteil von Spezialisten geht hierbei über den Bürgerwillen hinweg“, sagt er weiter. Die Anwohner müssen sich demnach mit der Situation arrangieren. Für weitere Nachfragen stehe Schirmer selbst telefonisch bereit.

