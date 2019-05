11:51 Uhr

Dürre im Kreis Dillingen: Ein Appell an die Landwirte

Das extrem trockene Jahr 2018 führte zum Rückgang der Ertragsmengen bei den Gärtnern. Sie wollen einem Mengen- und Ertragsverlust entgegensteuern.

Von Hartmut Hess

Die Dürre des Jahres 2018 betraf auch die Gärtner. Der ausbleibende Regen führte zum Rückgang der Ertragsmengen, was sich auch im Umsatz der Gartenbauzentrale Main-Donau (GMD) niederschlug, wie die Jahreshauptversammlung im unterfränkischen Albertshofen offenbarte. Da die Mengen aber im Jahresverlauf zunahmen und die Genossenschaft auch höhere Preise erlösen konnte, nahm der Jahresumsatz noch zu. Aber unter dem Strich wies die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresfehlbetrag von knapp 389 000 Euro aus. Dennoch steht die als Albert & Gundel firmierende Genossenschaft gut da, weist sie doch eine Eigenkapitalquote von über 48 Prozent auf.

„Die Organisation eines kostengünstigeren Transports gestaltet sich zunehmend als Herausforderung“, erklärte Vorstandsvorsitzender Robert Zähnle. Die zunehmenden Aufgaben seien geprägt von Anlieferungszeitfenstern der Zentrallager, die kurzfristigen Bestellungen und Umbestellungen sowie die Situation am Arbeitsmarkt. Die Genossenschaft beschäftigte zuletzt 93 Personen, die in Anlehnung an den Tarifvertrag für Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Bayern entlohnt werden. Die Genossenschaft konnte den Umsatz im Kerngeschäft um fünf Prozent auf 25 Millionen Euro steigern. Der Absatz der Produkte sei vermehrt an Großabnehmer im Umkreis bis zu 200 Kilometer erfolgt.

Sie lenken federführend die Geschicke der Gartenbauzentrale Main-Donau: (von links) Korbinian Winkler, Konrad Röder, Josef Hopf, Robert Zähnle, Josef Wöller, Heiko Uhl, Wolfgang Höhn, Werner Hopf und Kai Fuchs. Bild: Hartmut Hess

Auch für die Erzeugerbetriebe habe sich die Erlöse-Situation befriedigend gezeigt und sich der Absatz der Produkte gesichert, besonders im Umkreis von 150 Kilometern. Dennoch habe sich die Ertragslage, auch bedingt durch den enorm gestiegenen Betriebsaufwand, unter den Erwartungen des Vorstands bewegt. Zähnle wertete es positiv, dass in der zunehmenden Bedeutung regional erzeugter Produkte, die verstärkt nachgefragt würden, Chancen liegen würden. Der Vorstandsvorsitzende gab zu bedenken, dass einer Abnahme der Anbaufläche vorgebeugt werden müsse. Dass immer wieder zugekauft werden müsse, erläuterte Albertshofens Geschäftsführer Kai Fuchs.

Zwei Betriebsteile wollen künftig näher zusammenarbeiten

„Wir sind zwei Betriebsteile und wollen künftig noch näher zusammenzuarbeiten“, verdeutlichte Fuchs, auch im Namen seines Gundelfinger Kollegen Werner Hopf. Das zweite Loch im Gundelfinger Betriebsergebnis war der Transport mit Fremdfirmen, der sich als teurer erwiesen habe als der eigene Fuhrpark. Die beiden Geschäftsführer plädierten dafür, bei den Landwirten dafür zu werben, ihre Flächen teilweise auf Gemüse umzustellen, wodurch die Genossenschaft einem Mengenverlust entgegenwirken könne.

Der Strukturwandel drückt sich auch darin aus, dass die Mitgliederanzahl in Albertshofen von 207 im Jahr 1998 auf heute 75 gesunken sei. Werner Hopf schilderte den Gewinn eines Kunden in der Tschechischen Republik, der Spitzenpreise für Big-Bag-Ware auch recht zeitnah bezahle. Das Feedback des Kunden habe ergeben, „dass er die Ware nicht in den Ramschmarkt Deutschland verkauft, sondern in die osteuropäischen Länder“. Diese Konstellation unterstreiche, dass Nahrungsmittel in anderen Ländern und auch weltweit mehr Wertschätzung erfahren als in Deutschland.

Der neue Gundelfinger Geschäftsführer

Georg Huth vom Genossenschaftsverband erläuterte den Jahresabschluss, den die Mitglieder genehmigten und Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung erteilten. Robert Zähnle verabschiedete Werner Hopf nach 21 Jahren als Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit als Gundelfinger Geschäftsführer. Die Vorstandsmitglieder Wolfgang Höhn und Josef Wöller standen turnusgemäß zur Wiederwahl und erhielten erneut das Vertrauen. Bestätigt wurde im Aufsichtsrat Josef Hopf, neu in dieses Gremium bestellten die Mitglieder Korbinian Winkler.

