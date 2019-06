vor 31 Min.

Duo Millefleurs spielt

Mit Nestan Heberger und Sarah Kober kommt der Tango ins Lauinger Rathaus

Die Gesangs- und Streicherakademie Schwaben veranstaltet ein Konzert im Festsaal des Lauinger Rathauses. Am Sonntag, 30. Juni, tritt dort ab 18 Uhr das Duo Millefleurs auf. Das Duo besteht aus einer Pianistin aus Georgien und einer klassischen Saxofonistin aus Bayern. Die beiden jungen Profimusikerinnen Nestan Heberger und Sarah Lilian Kober präsentieren erstmalig in Lauingen ihr neues Konzertprogramm „Kaleidoskop“. Mit dem aktuellen Programm hat das Duo den Schwerpunkt auf den Tango gelegt. Die Kombination aus Sopran- oder Altsaxofon mit Klavier erzeugt immer neue Klangfarben, mal strahlt alles in satten, heiteren Tönen, mal ist es dunkel und melancholisch.

Zu Tangos von Astor Piazzolla kombinieren die Musiker moderne Fantasien über Tangomelodien von Gustavo Beytelmann, Nachtspaziergänge in den „Nuits blanches“ (weißen Nächten) von Alain Crepin und zahlreiche kleine Stücke aus allen Ecken der Welt. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreicher Abend im wunderschönen Ambiente des Rathausfestsaals. (pm)

für das Konzert können im Vorfeld online unter gusa-schwaben.de reserviert werden.

