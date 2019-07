vor 40 Min.

Durch das Donauried wandern

Und die Vielfalt der Kräuter entdecken

Auf einer Kräuterwanderung zum Thema „Kräutervielfalt auf der Sommerwiese“ am Freitag, 19. Juli, im Donauried können die Teilnehmer unsere heimischen Kräuter entdecken. Dort haben sie die Gelegenheit, die Kräutervielfalt im Landkreis Dillingen an der Donau mit Kräuterpädagogin Maria Burlefinger aus Unterthürheim kennenzulernen. Zudem erfahren sie mehr über deren Verwendung in der Küche und im Alltag. Das Donauried ist eine beeindruckende Flusslandschaft mit vielen Bachläufen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth, welche zusätzlich vom Auwald entlang der Donau geprägt wird. Aufgrund der geografischen Lage des Donaurieds wächst dort eine große Vielfalt an Kräutern. Treffpunkt ist am Freitag 19. Juli, um 18 Uhr am Parkplatz des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 2. Die Veranstaltung dauert rund zwei Stunden und wird bei jeder Witterung durchgeführt. Teilnehmer werden gebeten, an entsprechende Kleidung sowie Mückenschutz und festes Schuhwerk zu denken. (pm)

