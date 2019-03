vor 19 Min.

Dylan-Cousine kommt erneut in die Region

Musikerin Sonia zu Gast in Birkenried

Das Kulturgewächshaus Birkenried bietet am kommenden Wochenende zwei Musikevents. Die Singer-Songwriterin Sonia Rutstein aus Baltimore, Maryland, macht auf ihrer diesjährigen Deutschland-Tour am Samstag, 16. März, um 20 Uhr wieder Station in Birkenried. Zwar ist sie in Europa immer noch ein Geheimtipp, was sie aber von Tournee zu Tournee zu ändern weiß und inzwischen eine schnell wachsende Fangemeinde hat, heißt es in einer Pressemitteilung. In den USA stand Sonia schon mit allen Größen der amerikanischen Folkszene auf der Bühne. Sie sang mit Joan Baez, Pete Seeger, Emmylou Harris, den Indigo Girls, Peter, Paul & Mary und Judy Collins. Ihre Texte sind oft politisch, erzählen aber auch von der Liebe und von ihrem Leben in Baltimore. Musikalisch sind die Songs oft ein stilistischer Crossover aus Folk, Rock, Blues und sogar Pop.

Oft als „weibliche Dylan“ (ihr Cousin ist Bob Dylan) beschrieben, hat Sonia die „Coin of Honor“ (Münze der Ehre) von einer Vereinigung des US-Militärs für ihre humanitären Anstrengungen erhalten. Von ihren Songs in Spanisch, Hebräisch, Arabisch, Deutsch und Englisch mit vielen Stilrichtungen vom Blues über Orient bis Americana und Protestsong hat sie über 1 Millionen Einheiten verkauft.

Am Sonntag, 17. März, ist um 14 Uhr Emaline Delapaix mit einem temperamentvollen Mix aus Folk und Pop zu Gast in Birkenried. Die australische Sängerin, Komponistin und Musikerin lebt inzwischen in Berlin. Sie verbringt viel Zeit damit, intensive Folk-Pop-Songs für Klavier, Akustikgitarre, keltische Harfe und was ihr sonst noch an Instrumenten begegnet, zu schreiben. Ihre Texte behandeln Themen wie den menschlichen Zustand, Depressionen, Tierrechte, Feminismus, Sexualität sowie Liebe, Natur und Abenteuer der Straße. Einige sagen, dass sie ein wenig wie Kate Bush oder Tori Amos klingt. Sie liebt auch die skandinavische Musik sehr, Musik, die das Wetter wie Stürme und warme Sonnenuntergänge herbeiruft. Seit sie sich in Deutschland niedergelassen hat, gab sie weit über 300 Auftritte in Deutschland, Europa, Australien und Kanada und hat eine große Fangemeinde, auch in Birkenried, aufgebaut. Ihre natürlichen Live-Auftritte sind ihr Markenzeichen für ihre Fähigkeit, das Publikum zum Leben zu inspirieren sowie zum Lachen und zum Weinen zu bringen. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, es wird gesammelt. (pm)

