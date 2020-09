09:50 Uhr

E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall in Bergheim

Der 84-jährige E-Bike-Fahrer, der in Bergheim von einem Teleskoplader erfasst worden war, ist nun an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Nach einem Unfall in Bergheim ist ein 84-jähriger E-Bike-Fahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war von einem Teleskop-Lader erfasst worden.

Nach einem schweren Verkehrsunfall am 3. September in Bergheim (wir berichteten) ist der verunglückte Radler nun im Universitätsklinikum in Augsburg gestorben.

Senior prallte gegen die Schaufel eines Teleskopladers

Ein 53-jähriger Fahrer eines Teleskop-Laders hatte an diesem Donnerstag gegen 14.15 Uhr nach Angaben der Polizei beim Einfahren in die Finninger Straße den querenden 84-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen. Das E-Bike des Seniors kollidierte mit der Schaufel des Teleskopladers und der Mann stürzte zu Boden. Er erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen, da er laut Polizeibericht keinen Helm trug. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, um den genauen Unfallhergang zu analysieren.

Die Polizeiinspektion Dillingen führt die Ermittlungen

Der verunglückte Radfahrer starb am Mittwoch an seinen schweren Kopfverletzungen im Universitätsklinikum Augsburg. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Dillingen. (pol)

